FIA主席：第12支F1车队必须是中国的 比亚迪、吉利已上桌谈
11月10日消息，据Grande Prêmio当地时间11月9日报道，国际汽联（FIA）已与比亚迪、吉利就可能成为第12支F1车队进行谈判。FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶姆表示，任何有意加入赛场的中国制造商，都必须先提出一个可信的项目。在今阅读全文
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11月10日消息，据Grande Prêmio当地时间11月9日报道，国际汽联（FIA）已与比亚迪、吉利就可能成为第12支F1车队进行谈判。FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶姆表示，任何有意加入赛场的中国制造商，都必须先提出一个可信的项目。在今阅读全文
由美国狮门影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影产业集团股份有限公司发行、译制的《饥饿游戏：收获日出》今日官宣定档，将于11月20日登陆内地影院，与北美同步上映。影片由系列导演弗朗西斯·劳伦斯第五次执导，故事线发生在系列正传24年前，阅读全文
11月10日，狼队U21的一场比赛。3比4，狼队被对手逆转。中国球员徐彬首发打满全场。这是他在英伦赛场的首次亮相，终场前因为一次凶狠的防守犯规吃到黄牌。一场输球，一张黄牌，一次打满全场。这就是中国球员留洋的真实开局。同一时间，法国。18岁的阅读全文
11月11日，张雪机车第10万台整车提前下线，张雪自己在社交平台晒出10月成绩单：单月售出近5000台，总量稳居第二。500RR单款卖了2697台，拿下单品榜第二，在仿赛类目更是断层第一，销量是第二名的3倍多。这是11月11日在张雪机车第十阅读全文
曼联深陷降级区，卡里克下课已成定局，高层即将开会敲定接班人。波切蒂诺如今是头号热门，他最擅长的 4231 阵型，刚好就是布鲁诺・费尔南德斯最舒服的体系。上赛季 B 费拿下英超助攻王，斩获 PFA 年度最佳，可本赛季状态断崖下滑，还公开质疑卡阅读全文
扎尼奥洛通过社交媒体说明，自己离开意大利国家队集训营纯粹是个人原因，并请求外界尊重他的私生活与隐私。他在周二晚间发布于个人Instagram快拍中的文字写道：“离开科维尔恰诺并不容易，但我做出这个决定完全是出于个人原因。”他同时表示，穿上意阅读全文
11月6日，西安御宴宫，《金铲铲之战》2027“共赴新局：电竞升级・PC启航”发布会就在秋季赛半决赛开打的同一天进行。会上公布了几组数字：上线五年累计注册用户超2.4亿、月活跃用户突破5000万、过去两年赛事参赛人次均超1000万;同时宣布阅读全文
据TMZ报道，曾两次获得IFBB职业联盟健身项目冠军、成功登上奥林匹亚舞台的艾莉克斯·斯莫尔（Alix Small）不幸去世，年仅26岁。斯莫尔的母亲向媒体透露了这一令人悲痛的消息。目前，斯莫尔的具体死因尚未公开，其去世时的相关情况也仍不清阅读全文
近期，一款脑洞十足的玩家二创mod在圈内走红，创作者借助AI技术，将《赛马娘 Pretty Derby》的马娘角色移植进经典竞速作品《极品飞车8：地下狂飙2》，春乌拉拉、北部玄驹、特别周、小栗帽等人气角色替换掉原版赛车。 作者一开始只打算替阅读全文
11月8日中超收官战中，上海海港坐镇主场6-1击败辽宁铁人，以联赛第五名结束2026赛季。赛后《东方体育日报》对上海海港本赛季及本场比赛的发挥进行了点评。6比1，上海海港在本赛季中超最后一轮比赛中踢出了赛季最大比分的胜利，球队最终以45分位阅读全文
11月10日消息，在北京经济技术开发区信息技术产业局指导下，京东数字人JoyAvatar联合京东家电家居事业群发起的“我AI我家·星主播”大赛正式收官。赛事共决出13位获奖选手，其中5位被选定为品牌专属数字人主播，获得北京经开区颁发的数字偶阅读全文
英超豪门切尔西本周末迎来了第十轮联赛的考验，奔赴光明球场挑战黑猫桑德兰，本场比赛桑德兰的铁桶阵，让蓝军进攻端并没有创造出太多有威胁的机会，而主裁判极具争议的双标判罚，成为了比赛的转折点，靠着恩佐-勒费埃点射打进的全场唯一进球，桑德兰1-0捍阅读全文
意甲第11轮的一场较量中，科莫客场0-2不敌国际米兰。本场比赛是科莫主教练法布雷加斯在执教生涯当中第7次率队对阵国米，但这7场比赛他只取得了1平6负的战绩，5场意甲联赛更是全败。法布雷加斯执教生涯对阵国际米兰战绩2024/25赛季 意甲第1阅读全文
海港队6比1横扫辽宁铁人，申花队4比0轻取青岛西海岸，昨天的2026赛季中超最后一轮，沪上双雄不约而同地用一场大胜收官，结束了整个赛季的征程。相比上赛季两队一直都在为争夺联赛冠军而你追我赶，今年只不过分别排名联赛第五、第七，成绩相对平淡了许阅读全文
博主"RD观测"今天公布了截至第43周的华为折叠屏销量数据，Pura X Max标准版+典藏版合计突破110万台。具体来看，标准版累计59.47万台，典藏版53.06万台，加起来刚过110万这个关口。而更有意思的是时间节点——iPhone阅读全文
26-27赛季的意大利足球甲级联赛，本周末迎来了第11轮的较量，红黑军团AC米兰奔赴费拉里斯球场，客场挑战热那亚，本场比赛拉比奥助攻西塞破门，连续六轮联赛参与进球，随后美国队长普利西奇破门扩大领先的优势，最终帮助AC米兰2-1击败了热那亚。阅读全文
万搏官网说唱歌手Cardi B首次公开了与Stefon Diggs的宝宝照片，同时揭晓第四个孩子名叫Grey——这天正是他的1岁生日。为了配合"Grey"这个名字，Cardi B从头到脚都选了灰调：银色假发、浅灰背心，珠宝更是堆到满。她手腕上叠着一阅读全文
本赛季的欧冠联赛第一阶段第四轮，在本周周中全面打响，西甲豪门巴塞罗那坐镇主场诺坎普，迎战来访的阿斯顿维拉，本场比赛巴萨在主场火力全开，一直在围着对手猛攻，最终靠着亚马尔的闪击和拉菲尼亚的梅开二度，3-0轻取维拉。比赛看点凭借强大进攻火力，取阅读全文
意甲第11轮佛罗伦萨2比2尤文图斯4’佩莱格里诺、54’阿利乌·恩吉 / 32’沃尔特马德、66’布雷默体坛周报全媒体原创意甲第11轮，尤文图斯客场2比2战平佛罗伦萨。开场仅4分钟，佩莱格里诺闪击破门，佛罗伦萨1比0领先，沃尔特马德随后为尤阅读全文
近日，法国球星姆巴佩发布涉华不当言论，引起争议，据西班牙《马卡报》和法国《队报》报道，中国媒体将继续停播皇马比赛。姆巴佩发表不当言论，引起轩然大波。虽然他本人、皇马俱乐部和西甲联盟都已经公开道歉，但是央视没有转播上周末西甲的全部比赛。而欧冠阅读全文
我刷到这条消息的时候，盯着屏幕愣了很久。央视网传来消息，朱婷在接受意大利媒体采访时透露，自己正在琢磨意甲这一个赛季打完，就告别排球赛场。她自己也说，退役这件事早晚要来，心里再多不舍，也只能接受这个结果。很多人脑海里留存的画面，永远是她在赛场阅读全文
万搏官网导读：我国哪的苹果最好吃？经过评比，这5个地方上榜，看你都吃过了吗如今苹果陆续大量上市，很多人挑苹果只看表皮红不红、个头大不大，结果买回家咬开才发现，要么淡而无味，要么果肉发面，甚至带着明显的酸涩感。作为国民级的家常水果，苹果的风味从来不是阅读全文
2026赛季中超终极收官战，一场牵动联赛冠军归属的焦点对决在济南奥体中心打响。坐镇主场的山东泰山，直面只需一场平局即可夺冠的成都蓉城。全场鏖战90分钟，泰山将士拼至最后一刻，凭借李小恒惊天世界波、马德鲁加补射建功、克雷桑一条龙绝杀破门，3-阅读全文
在北京时间11月4日结束的欧冠联赛阶段第4轮1场焦点战中，罗马在客场痛失好局，2-3被曼联逆转。令人唏嘘的是，这已经是罗马本赛季欧冠第2次被连扳3球大逆转。上个月15日的欧冠联赛阶段第2轮，罗马在主场一度3-1领先的情况下，被皇马连续利用3阅读全文
11月6日消息，微软官方近日发布的2026年10月安全更新手册显示，仅针对Windows系统的安全补丁数量就达到了惊人的1123个。这一数据较2025年同期的134个同比激增了738.1%，反映出Windows 11在AI时代面临的安全挑战阅读全文
安佩姆又进球了。昨天下午开打的亚冠精英联赛第四轮比赛，上海海港客场挑战澳大利亚的纽卡斯尔喷气机队，4比2拿下对手，终结了此前的2轮不胜。边锋安佩姆无疑是本场的最大功臣，他先是在上半场助攻队友打破僵局，之后又在下半场攻入一球。值得一提的是，亚阅读全文
北京时间11月6日，英格兰公布11月欧国联大名单，本期大名单由凯恩领衔，贝林兄弟、赖斯、安德森在列，戈登、埃泽、阿诺德入选。门将：皮克福德（埃弗顿）、贾森-斯蒂尔（布莱顿）、特拉福德（利兹联）后卫：亚历山大-阿诺德（皇家马德里）、布兰斯韦特阅读全文
我和莎士比亚创始人杨勋忠约在北京五道口的一家咖啡厅见面。下午3点多，他从清华EMBA下课，匆匆赶来。两个小时的对话里，他反复向我提到一个词：好看。“好看是我们和其他家最大的区别”。为了测评，我也带上了一枚碎银外观的智能戒指。这几天戴着它工作阅读全文
11月6日消息，张雪机车近日在X上的官方账号“ZXMOTO”主动关注了世界首富马斯克。截至本文发稿，马斯克尚未回关张雪机车。此前，张雪在接受采访时公开表示：当项目参与者每个人都能接触到决策者的时候，团队的战力、效率，包括质量都会高很多，它没阅读全文
当地时间5日，国际足联撰文称“马晓旭再次创造历史”，称赞这位中国U17女足新任主帅在2026年摩洛哥U17女足世界杯上率领球队首次闯入前八、创造队史佳绩。文章称，马晓旭在担任主教练不到一年，就在U17世界杯上先后击败美国队和法国队，带队闯入阅读全文
记者陈永报道北京时间11月3日下午，亚足联官方宣布，原定于2027年1月7日至2月5日举行的亚洲杯将改期至2027年12月23日至2028年1月21日举行。 此次亚洲杯改期，给国足带来了多重影响：其一，目前处于困境的国足有了更多的调整机会，阅读全文
曼联深陷保级泥潭，卡里克帅位摇摇欲坠。球队进攻端更是遭遇重创，主力前锋塞斯科再度伤停，还要休战两个月。无奈之下，卡里克只能让姆贝莫客串中锋，边锋出身的他根本不适合这个位置。近 6 场仅仅打入 2 球，曼联锋线持续哑火。冬窗引援迫在眉睫，曼联阅读全文
北京时间周一，在贾朗达尔进行的亚洲冠军杯联赛阶段收官战中，印度队以8比0大胜韩国队，以不败战绩结束联赛阶段。印度队此役多点开花：迪尔普雷特·辛格在第8分钟和第40分钟各入一球，完成梅开二度；朱格拉吉·辛格（第11分钟）、哈曼普里特·辛格（第阅读全文
10月30日消息，在今年9月北京站赛场争议事件发酵之后，HYROX国内赛事正式迎来重启安排。据多家媒体报道，作为风波之后国内首场HYROX赛事，广州站已经官宣完整报名与赛程信息，认证场馆优先购将于11月2日开启，公开报名定于11月3日中午1阅读全文
北京时间11月5日，在欧冠联赛阶段第4轮的1场焦点战中，皇马客场3-2逆转雅典AEK。不过皇马尽管拿到3分，但身价1.3亿欧元的巨星维尼修斯，此役再次没有任何亮眼表现，并且引发皇马球迷的愤怒。由于在西甲被禁赛4场，维尼修斯近期只能在欧冠中出阅读全文
近日，英国知名主持人、C罗好友皮尔斯·摩根在《Football Uncensored》节目中表示，C罗对前曼联主帅滕哈赫的批评给出了简短回应。此前，滕哈赫在接受采访时公开称，C罗自从离开皇马、加盟尤文之后，过去七八年里都没有踢出高水平的表现阅读全文
近日，法国球星姆巴佩发表涉华不当言论，引起轩然大波，皇马3-0击败桑坦德竞技，姆巴佩点球破门后竖起食指庆祝，而央视停播本轮西甲全部比赛，法国媒体对此进行了报道。法媒报道称，皇马与桑坦德竞技的比赛于西班牙当地时间15点15分开始，但央视的两个阅读全文
11月4日凌晨，曼联在主场3-2击败了罗马。赛后，场上出现了不和谐的一幕。卡里克催促染红的库尼亚赶快离场，后者非常不满，挥手发泄情绪。本场比赛跌宕起伏，而库尼亚是曼联大逆转的头号功臣。上半场，曼联0-2落后。下半场，B费第一个站出来，打进点阅读全文
现在全球资本都在找靠谱的安全落脚地，你敢信？人民币这几年跑得比谁都快，已经悄悄变成跨境贸易里的硬通货了。就短短几年功夫，中国跨境收款里用人民币结算的比例，直接干到35%，这个增速搁谁看了不惊讶。这事说起来还得“感谢”特朗普，要不是他把美元当阅读全文
一张球迷自制的中超海报刷屏，主题“五队同心，星耀大连”，引发网友热议讨论。这张海报以大连英博的蓝色球衣为底色，一枚五角星的五个角，分别放上大连英博、山东泰山、河南队、上海海港、天津津门虎五支球队的队徽，配文写着“五支中超球队，共同托起大连的阅读全文
下个周末，中超将迎来收官之战。届时，蓉城和英博都会向冠军发起冲击。尽管蓉城已经错过了6个冠军点，前国足队长李玮锋表示他依旧看好蓉城，毕竟蓉城依旧占据争冠的主动权。上一轮联赛，蓉城在主场0-1不敌英博，第6次错过提前夺冠的机会。29轮过后，蓉阅读全文
达科塔·约翰逊（Dakota Johnson）在洛杉矶出街时穿的一双运动鞋，被不少买家评价为宽脚人群的“天堂”。本月初，这位女演员在洛杉矶被拍到一身舒适的运动休闲造型：挂脖式运动内衣、Alo紧身裤，外搭一件保暖外套，脚上则是一双亚瑟士（As阅读全文
北京时间11月1日，WTT冠军赛蒙彼利埃站进入到最后一个比赛日。将进行男女单半决赛的对决，产生男女单冠军。男单方面，国乒无人进入4强，女单方面，国乒4人包揽4强。国乒女队这次战绩特别抢眼，8强中，国乒球员占了5席，日本占3席。1/4决赛中蒯阅读全文
10月31日消息，据报道，丰田汽车计划将新一代内燃机外卖给其他车企，预计到2032年每年可从外部动力总成销售中获得约15亿欧元（注：折合人民币约111亿元）收入。在2026年开发全新内燃机家族并对外售卖，在整个汽车行业几乎闻所未闻。丰田今年阅读全文
国足原定于11月在广州举行的国际足球邀请赛，已确认移师肇庆举办。球队也将在肇庆进行新一期集训。虽然国足赛事举办地更改，但广州仍将按计划在11月10日举办职业联赛年度颁奖活动，由于两地距离较近，方便国脚兼顾。9月的重庆国际足球邀请赛，国足战绩阅读全文
万搏官网在姆巴佩事件之后，西班牙媒体持续关注事态的进一步发展。刚刚过去的这个周末，央视并未转播任何一场西甲联赛的比赛。西班牙《马卡报》以《中国兑现承诺，“抹除”皇马和姆巴佩》为题，对事件进行了进一步报道。报道称，CCTV在上周末未直播任何一场西甲比阅读全文
2018年，欧冠被塞维利亚淘汰后，穆里尼奥在发布会上留下了一段长达12分钟的独白。那段被戏称为“足球遗产论”的演讲，当时被无数人当成了失败者推卸责任的借口。他说：“我执教波尔图时，那里有一座新训练基地；我执教国米时，那里也有一座新训练基地；阅读全文
62岁的国际影后张曼玉近年作品大幅减产，长居英国伦敦，享受半退休的悠闲生活她8岁随家人移民英国肯特郡，能说一口流利纯正的英式英语。日前，张曼玉在小红书罕见分享生活视频，记录自己特地现身伦敦，支持相识超过20年的好友Justine开办的普拉提阅读全文
万搏官网作者：财精牛哥 来源：起点财经姆巴佩一番不当言论，严重伤害了中国人民的感情。风波一出，国内品牌迅速切割。10 月 27 日，东鹏饮料率先官宣，即日起终止与基利安·姆巴佩的全部合作，旗下电解质水品牌“补水啦”同步发布解约声明。同日，蒙牛、妙可阅读全文
11月2日凌晨，英超焦点大战，利物浦在主场0-1不敌阿森纳。此役，利物浦今夏重金签下的巴尔科拉继续低迷，全场一共丢失21次球权。赛后，詹俊对他进行了点名批评。今夏，利物浦狠砸1.45亿欧的转会费，将巴尔科拉从巴黎签了过来。截至目前，巴尔科拉阅读全文
2026核聚变北京站圆满落幕，本次展会雷神联动 AMD、BOE（京东方）为现场几大游戏展区带来近百台电竞显示器，在真实的线下试玩场景中，接受大批量玩家轮番上手实测，把面板技术、生态协同价值转化为可切身感知的游戏体验。其中雷神JQ27F320阅读全文
10月26日消息，昨日，小米·CTCC中国汽车场地职业联赛在浙江绍兴举行。在比赛现场，小米汽车邀请了8组SU7、YU7、YU7 GT的新车主代表观赛，还为新车主们举办了一场特别的赛道交付仪式——这也是小米汽车的首个赛道交付仪式。仪式开始前，阅读全文
我在一所公立中学当主任，每学期开学初，都要站在校门口查仪容仪表。最让我头疼的，就是那些跟校服斗智斗勇的学生。有的把宽大的校服裤腿硬生生改成了紧身包腿裤，有的把上衣拉链敞开，里面穿件花花绿绿的名牌T恤。你要是拦下她，她还不服气。还好统一校服了阅读全文
一份名单挂出来，18个位置从头看到尾，偏偏没有伊藤美诚。要知道，她可是日本乒乓球历史上第一枚奥运金牌得主，拿过1金1银2铜。如今26岁，世界排名掉到二十多位，社交账号里的乒乓球内容被清空，运动员身份简介也删了。刚出消息时，舆论一面倒地说她被阅读全文
2026年11月1日—索尼互动娱乐（上海）有限公司（以下简称“索尼互动娱乐”）宣布，PlayStation与S-GAME联合举办的《影之刃零》“舞狮尊主”快闪活动于10月30日至10月31日在上海豫园黄金广场进行。活动以中国传统舞狮文化为核阅读全文
10月26日消息，第二届华为乾崑智驾公开赛正式启动报名，搭载乾崑ADS智驾的车主都能参加。赛事头三名可以拿到价值23999元的华为Mate XT 2非凡大师16GB+1TB，福利力度不小。整个报名周期从10月26日10点持续到11月13日2阅读全文
近期，姆巴佩不当言论事件引发全球关注。在接受采访时，前国足主帅、71岁的卡马乔间接表达了对中国方面的不满，并表示姆巴佩可以请律师告中国人。2011年8月-2013年6月，卡马乔曾执教中国男足。2013年6月15日，在卡马乔的带领下，国足主场阅读全文
2026年10月27日，由中冶建筑研究总院有限公司国家钢结构质量检验检测中心与北京小雨智造科技有限公司共建的“工业具身智能焊接与检测技术联合实验室”正式揭牌成立。中国钢结构协会会长、中国五矿集团首席科学家曾滨，中冶建筑研究总院有限公司党委书阅读全文
最近乒坛有个大热点，松岛辉空登上男单世界第一。张本智和的父亲张本宇随即发声，说樊振东被挤走，王楚钦跌出前四，直接断言国乒男队完蛋。这话传播很快，听上去冲击力十足，但仔细琢磨，这个判断并不客观。今天咱们就拆解一下，看看排名背后的真实情况。很多阅读全文
联赛杯1/8决赛，利物浦坐镇安菲尔德球场迎战切尔西。双方通过点球大战决出胜负，利物浦总比分7-6晋级。这场强强对话出现有趣一幕：36岁的切尔西后腰亨德森，下意识举手“举报”队友福法纳禁区手球！切尔西主帅阿隆索，排出433阵型出战，36岁的亨阅读全文
10月27日消息，据潇湘晨报报道，近日，张雪在接受采访被问到和东鹏特饮的关系怎么样时，他用“如胶似漆”来形容双方的合作状态。说完这个词，他自己都被这番描述肉麻笑了。张雪整理好情绪后又接着说：“在不出名的时候拉到了它的赞助，合作下来感觉非常好阅读全文
魂竞无界，战火正酣！ 2026《英魂之刃》HEL精英联赛冬季赛常规赛持续升温，10月23日至25日三日七场对决接连上演。UCN、WDG两支英魂之刃劲旅延续不败金身，TSK稳扎稳打，TH上演让一追二翻盘好戏，英魂之刃冬季赛的竞争格局正加速分化阅读全文
伴随着刘涛活动现场被频频越界的画面冲上舆论风口，这起风波并未随着活动落幕而平息，反而呈现出愈演愈烈之势。随着公众与媒体抽丝剥茧般的深挖，这位顶着“儒雅绅士”光环、坐拥两百多亿身家的外籍品牌创始人，其过往的种种举止被扒得底朝天。深陷这种隐秘冒阅读全文
10月30日凌晨，沙特联赛，41岁的C罗再次主宰全场。在对手扳平比分后，C罗25分钟内上演帽子戏法，率队5-3取胜。赛后，他毫无争议地当选全场最佳！本场比赛，利雅得胜利主场迎战拉斯体育，对手排名联赛第10。上半场，C罗打进了2个球，但都因越阅读全文
10月26日消息，今日，首届CMG世界机器人登泰山大赛排位赛在山东泰安开赛。足式机器人组别中，来自智身科技的机器狗仅用时1小时便到达中天门，拿下排位赛第一名。据了解，赛道设置在泰山红门至中天门登山步道，全程约3.8公里、3100余级台阶。这阅读全文
北京时间10月29日凌晨，联赛杯1/8决赛，利物浦在安菲尔德球场迎战切尔西。90分钟1-1之后进入点球大战，利物浦总比分7-6淘汰切尔西。面对失利，切尔西主帅阿隆索表示：联赛杯是最不重要的赛事，应该关注英超。44岁的阿隆索，球员时代曾效力于阅读全文
10月29日，金球奖官方票选的历史最伟大金球奖”投票结束，2008年的C罗当选。此次投票在金球奖官网进行，可以多次投票，但每次需支付1欧元，北京时间10月1日17点开始，北京时间10月28日6点59分结束，10名候选者分别是迪斯蒂法诺、克鲁阅读全文
万搏官网01法国男子足球运动员姆巴佩，现效力于皇家马德里，塌房塌得彻彻底底。他做了什么？答案就是不能翻译，不能发布，不能转发。总之，他大错特错。蒙牛乳业、东鹏特饮、补水啦、妙可蓝多等品牌官方微博，第一时间宣布和姆巴佩解约，并且已经全部清理完毕姆巴佩阅读全文
北京时间10月29日，本赛季的英格兰联赛杯第四轮，迎来了一场焦点大战，曼城坐镇伊蒂哈德球场迎战来访的布莱顿，本场比赛曼城在两度落后的情况下，靠着科瓦契奇和雷斯的进球，顽强将比分追平，点球大战门将鲁利天神下凡，最终帮助球队6-5打破了面对布莱阅读全文
法国球星姆巴佩发表涉华不当言论，虽然已经公开道歉，但是他与国内品牌的合作已经全部结束，其中就包括东鹏特饮的补水啦。今年世界杯期间，姆巴佩代言补水啦，因为那句“不睡啦”，可谓火爆出圈，但是他发表不当言论之后，东鹏特饮第一个宣布结束全部合作，与阅读全文
在北京时间10月26日结束的西甲第10轮1场焦点战中，皇马在客场2-1力挫巴萨，终结后者西甲开局9连胜的同时，也将双方分差缩小至3分。而本场比赛，法国巨星姆巴佩梅开二度并且完成绝杀，成为皇马客场拿分的头号功臣。上半场第41分钟，姆巴佩收获大阅读全文
极目新闻评论员 纪平据新华日报、扬子晚报等媒体报道，乒乓球运动员蒯曼捐出60万元赛事奖金，给各地小学购买乒乓器材。面对记者们对此事的追问，蒯曼的父亲直摆手，表示不必过多宣传这事，但会继续做公益。他还透露说：“汶川地震的时候，我带着蒯曼去捐钱阅读全文
2026金球奖出炉，英格兰前锋哈里-凯恩职业技术生涯第一次获奖，阿根廷媒体《奥莱报》对此进行了嘲讽。上赛季各项赛事，凯恩一共打入73球，所有球员里最多，也拿到了德甲冠军、德甲金靴和欧洲金靴奖，但是没有欧冠冠军，没进世界杯决赛，是他受到质疑的阅读全文
2026赛季中超第29轮，成都蓉城主场对阵大连英博。主裁判布乌敦判罚点球，这次判罚让大连英博球员非常不满，但费利佩主罚的点球被刘伟国扑出。布乌敦曾多次执法国足比赛，2021年世预赛，国足对阵关岛、阿曼，布乌敦两次担任主裁判。2025赛季中超阅读全文
万搏官网伟大已故领袖不容侮辱！姆巴佩不当言论惹众怒，沉默一整天后道歉，央视：听其言观其行伟大已故领袖不容侮辱！这是光明日报给姆巴佩不当言论做出的定性，措辞之重，近年罕见。同一篇评论里还有一句更直白的：吃中国饭，砸中国锅？姆巴佩，不配！能让中央党报连阅读全文
足球报记者鲁蜜报道，已经确定降级的武汉三镇目前没有欠薪问题，运营稳定。2023年8月底，俱乐部发布公告称，原投资人将停止投入资金，这家民营独资俱乐部从此进入收缩轨道，人员逐渐流失。在2022赛季夺得中超冠军之后，三镇的资金问题不断，一度因为阅读全文
尽管维吉尼亚-丰塞卡和维尼修斯没有就分手原因公开表态，但这名球员身边的人向Fábia Oliveira专栏透露了一个与外界想象不同的版本。根据这名前锋的朋友说，决定结束这段关系的是维尼修斯。据这些说法，维尼修斯觉得自己被这位网红压得喘不过气阅读全文
10月24日至25日,LG显示器超级玩家嘉年华第二场将落地京东Mall北京双井店。本次活动邀请JDG三角洲行动战队(简称JDG战队)三位选手亲临现场,化身“一日店长”与超级玩家互动。围绕“真”字展开,呈现“真电竞、真玩家、真相聚”的嘉阅读全文
10月26日，皇马在客场2-1击败巴萨，豪取各项赛事的5连胜！在维尼修斯禁赛后，皇马忽然变得战无不胜。外界普遍认为，维尼修斯归队后，将丢掉首发位置。维尼修斯身价高达1.3亿欧元，但他再也找不回巅峰时的状态了。最近2年，维尼修斯的表现直线下滑阅读全文
北京时间10月27日，2026摩洛哥U17女足世界杯小组赛全部收官。E组最后一轮，肯尼亚4-0大胜萨摩亚，巴卡里梅开二度，阿乌尔、马洛巴各入一球。这场大胜让肯尼亚的积分达到3分，净胜球锁定在-4。就是这-4，比C组同样积3分的加拿大多出1个阅读全文
文｜字母榜孙正义还在疯狂押注AI，华尔街已经开始给软银买"违约保险"了。10月20日，据外媒报道，软银5年期信用违约互换（CDS）价格升至432个基点，创下2022年11月以来的最高水平。所谓CDS，可以简单理解为债务的违约保险——价格越高阅读全文
2026年的金球奖悬念似乎揭晓了，官方预热海报倒先抢了戏。法国《队报》名记Loïc Tanzi在社交媒体上撂下一句话：海报里藏着密码，破译了就知道谁是赢家。这话一出，球迷的侦探瘾全被勾起来了。谁会拿到今年的金球奖，目前是3选1的情况，虽然梅阅读全文
距离国家德比还有几个小时的时候，法国canal+记者贝特朗-拉图尔在节目现场对金球奖的归属话题发表“暴论”。拉图尔说：“你们就只盼着一件事，那就是他在什么都没赢的那一年拿金球奖。我告诉你们，那样的话，这将是一个可耻的金球奖。碰巧负责颁发金球阅读全文
在刚晚结束的英超第8轮1场焦点战中，阿斯顿维拉坐镇主场2-1掀翻曼城，终结了后者英超开局7战全胜的神话。本场比赛，维拉开场6分钟便抓住格伊的停球失误，由杰克逊先拔头筹。此后，维拉更是在场面上，面对强大的曼城丝毫不落下风。下半场，尽管曼城在第阅读全文
10月26日消息，昨日在湖南麻阳，张雪驾驶改装摩托车MX450成功刷新“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录，最终成绩40.74公里。活动现场，张雪谈及2027年WSBK赛事收官战将在上海举行，表示自己压力很大。“WSBK到我们阅读全文
一夜之间，互联网上又兴起了一种新的“养生方式”——喝大水：什么奶茶饮料都已经是过去式，每天拎上一大桶水，隔一会儿就咚咚咚灌上一大口，一大桶水喝完，整个人都通透了，工作也不“烧心”了。图片来源于网络网友还把这叫做“大水理论”，和大睡理论、薄肌阅读全文
根据《米兰体育报》的报道，乔纳森-戴维在斯帕莱蒂手下已被边缘化，如果他离开尤文，尤文将敲定另一名前锋。据报道，乔纳森-戴维已经不在斯帕莱蒂的计划当中，但他还没有离队，一方面是因为球员本人的意愿，另一方面则是因为无论在意大利、欧洲还是其他地方阅读全文
据西班牙《每日体育报》援引《阿拉贡报》消息，37岁中场安德尔-埃雷拉免费回归皇家萨拉戈萨，并捐出薪水。安德尔-埃雷拉接受了英国广播公司（BBC）体育节目《当日比赛》采访，谈到自己在8月14日刚满37岁后回归皇家萨拉戈萨。这位萨拉戈萨球员在英阅读全文
切尔西训练基地有一处秘密入口。经常有人从附近的科巴姆和斯托克-达伯农火车站抵达，他们常常使用这处入口，因为这样不用绕远路。只有经常到访切尔西萨里郡总部的人知道这处入口的存在。这扇门通向一条被绿植环绕的通道，沿通道前行便可抵达一线队大楼。不过阅读全文
北京时间8月27日凌晨，欧冠附加赛的角逐全部结束。7支通过附加赛跻身欧冠正赛的球队全部出炉。分别是：雅典AEK、维京、布拉迪斯拉发、费内巴切、博德闪耀、林茨和沙巴巴库。其中，土超豪门费内巴切是时隔18年重返欧冠正赛，而维京和博德闪耀的突围，阅读全文
哈里-凯恩是金球奖最无可争议的热门人选之一，哈曼周六也表达了类似看法。“迹象越来越明显了。我不知道他是不是已经知道结果了，”哈曼周六在Sky表示。凯恩已经知道自己或许获奖了吗？哈曼表示：“总得有人去通知当事人。也许这件事已经发生了，也许会在阅读全文
张水华夺得西安马拉松冠军，引起热议。2026年初，她毅然辞职投身马拉松赛道，10个月来已经夺得多场赛事冠军，拿下品牌代言，收入达到数百万级别！张水华极具长跑天赋，2017年才正式接触跑步，以前是一边上班一边训练比赛，依然不断刷新个人最好成绩阅读全文
一场比赛输得狼狈，却转眼进账50万美元，这是什么操作？2026年10月16日，美国PFL芝加哥站的直播镜头前，32岁的墨西哥女拳手卢塞罗·阿科斯塔遭遇了一场意外，上衣移位，胸部走光，比赛也在第三回合被对手TKO击败。输球又丢人，换一般人，怕阅读全文
自今年的6月30日以来，28岁的桑乔一直处于无业状态。近期，他多次在社媒发布自己训练的视频，意在公开求职。据悉，西甲球队赫塔菲有意签下他，但只愿意提供1万镑的周薪。桑乔曾是英格兰足坛的未来巨星。成名于曼城青训的他在2018年转会多特，转会费阅读全文
北京时间10月24日，多家权威数据媒体和FIFA官方网站，都更新了数据。葡萄牙巨星C罗本轮的进球被取消，改算成对手球员的乌龙球。在此前沙特联第11轮比赛中，利雅得胜利客场3-1击败费萨里。葡萄牙巨星C罗在第49分钟接到队友菲利克斯的定位球传阅读全文
2026年乒乓球亚锦赛男团决赛上演中韩对决，中国男团全员发挥出色，周启豪、林诗栋、向鹏先后登场，全部取胜，以大比分3-0横扫韩国队，稳稳收下这枚团体金牌。三场比赛各有看点，有逆转缠斗，有干脆利落的压制，也有局间拉锯的硬仗。这次我们是在亚运会阅读全文
2026年10月23日晚，亚洲乒乓球锦标赛继续进行，国乒男单防线被突破，世界冠军周启豪再次迎战韩国削球黑马姜东秀，结果前一天才在男团决赛中3-1战胜对方的周启豪这次以0-3败北止步32强，姜东秀由此而在本届比赛中突破中日主力防线，不愧为此前阅读全文
前国脚李玮锋在社交媒体上直播聊到多名后腰球员，其中他表示王上源能力很好，依木兰和蒯纪闻都很有特点。李玮锋：王上源的能力很好，综合能力很强，第一腰这个说法有难度，主要也得看谁来使用。蒯纪闻很有特点，他的向前能力、突破能力都是他的特点，你要用他阅读全文
破界而生,立竞巅峰｡热门竞技射击游戏《绝地求生》2026 PCL 秋季赛于8 月26 日 正式拉开帷幕。总计40 支战队——23 支PCL 职业战队与17 支从全民赛中杀出重 围的新晋队伍将同台竞技，通过全新升级的S阶段双轮循环赛制，角逐3阅读全文
聚焦体坛资讯，关注赛场内外。2026赛季的网坛接近尾声，目前重大比赛只剩下年终总决赛。正在进行的是世界青少年年终总决赛、女子单打比赛。截止至发稿，目前小组赛已经全部结束。中国小花孙心然，以青少年世界第一的身份毫无争议地占据头号种子位置。A小阅读全文
博主“汉味足球”透露，武汉三镇中超保级基本无望，队内两名外援卡迪斯和绍尔成“抢手货”。该博主表示：“武汉三镇保级基本无望，大概率降入中甲。据了解，武汉三镇锋线核心卡迪斯竞争热度最高，目前已有不少于四家中超俱乐部表达引进意向，同时多家中东俱乐阅读全文
10月22日消息，据保时捷官方消息，2027年保时捷赛道体验计划将新增两门911 GT3专属课程，分别是半天制的GT Drift漂移课和三天制的Masters GT进阶课，均在阿拉巴马州伯明翰的Barber Motorsports Park阅读全文
万搏官网乒乓球亚锦赛进入第二比赛日，国乒男单的两名选手向鹏和李天阳登场亮相，最终两人分别击败各自对手闯过首轮晋级64强。另外三位参加男单的国乒选手，黄友政将于第三比赛日与伊朗选手哈比比进行首轮较量，周启豪、温瑞博轮空。面对阿联酋选手阿尔哈瓦伊，向鹏阅读全文
万搏官网北京时间10月22日凌晨，在欧冠联赛阶段第3轮1场角逐中，曼联客场崩盘1-4不敌科莫队，遭遇欧冠2连败，并且连续7场不胜。而赛后，曼联队长B费和主帅卡里克在采访中隔空互怼，这再次让人质疑曼联队内已经危机四伏。8天前，曼联欧冠不敌马竞赛后，利阅读全文
10月21日，2026北京亦庄·未来游戏电竞科技大会在北京智慧电竞赛事中心成功举办。大会以“问未来·第一场”为主题，汇聚行业协会、企业、科研院校等多方代表，围绕游戏电竞前沿科技创新、产业生态建设、跨界融合发展开展深度交流。现场发布“2026阅读全文
10月22日凌晨，欧冠联赛阶段第3轮，维拉在主场3-1击败维京，豪取3连胜，暂时高居欧冠积分榜第2名，仅次于卫冕冠军大巴黎。54岁的埃梅里再一次证明了其超强的应变能力。面对实力较弱的维京队，维拉此役几乎没有遇到太大的困难。第23分钟，巴克利阅读全文
10月22日消息，上海办公楼租赁史的最大单笔纪录，被一家成立不到4年的机器人公司刷新了。据科创板日报报道，近日有市场消息称，智元机器人及相关公司签约陆家嘴集团旗下办公面积，涉及前滩源、前滩尚和御桥智慧谷三个项目，合计超过22万平方米。针对上阅读全文
万搏官网10月18日，成都CH8绿树演艺中心，随着《饿狼传说：群狼之城》决赛最后一局定格，SCS 2026年度总决赛正式收官。两个项目、三天赛程、24位来自中、日、韩的顶尖选手，最终交出的答案是这样的—— 《拳皇15》，韩国选手MadkoF在败者组阅读全文
在北京时间10月21日结束的2026-27赛季欧冠联赛阶段第3轮1场焦点战中，利物浦坐镇主场一度0-2落后的情况下，连扳4球，最终4-3大逆转比利亚雷亚尔。上半场，范戴克回传失误送礼，米卡乌塔泽首开记录，随后卡尔多纳单刀扩大优势，麦卡利斯特阅读全文
10月19日凌晨，皇马主场4-1击败了塞维利亚。此役，姆巴佩打进2球，但他却不是皇马评分最高的球员。这场比赛，19岁的迪奥曼德闪耀全场，是皇马赢球的最大英雄。今夏，皇马花了1.4亿欧的巨资引进了迪奥曼德，他上赛季是德甲的过人王。赛季初，穆里阅读全文
10月18日，西班牙加泰罗尼亚U15荣誉联赛（第一级别），巴萨U15对阵加瓦U15，14岁的中国足球小将李昊炎半场上演帽子戏法，技惊四座！今年6月3日，李昊炎正式签约巴塞罗那拉玛西亚青训营，将进入巴萨U15梯队，8月份拿到西班牙足协参赛证，阅读全文
全红婵最近确实有点“不对劲”。不是说她跳不动了，也不是说她要退役了，今年上半年她因为伤病调整期缺席了一些比赛，这很正常，运动员谁还没个需要缓一缓的时候。真正让人觉得“不对劲”的是另一件事，这个从东京奥运会开始就以假小子形象刻在大家脑子里的姑阅读全文
在WSBK赛事一战成名的张雪机车要推出电摩产品了。近日，张雪机车创始人张雪在央视财经一档访谈栏目中谈及电摩规划：首款产品将于明年上市，目标直指全球头部阵营，主打轻量化、强动力、高能效。张雪表示，两轮电动化具备一项特别红利——新能源汽车已提前阅读全文
在北京时间10月21日结束的2026-27赛季欧冠联赛阶段第3轮1场焦点战中，卫冕冠军巴黎圣日耳曼坐镇主场4-2力挫巴萨，开局3连胜强势领跑。本场比赛前，巴萨赛季11战保持全胜。然而面对来势汹汹的对手，大巴黎却在主场展现了欧冠卫冕冠军的实力阅读全文
北京时间10月19日，上海申花足球俱乐部发布伤情公告，朱辰杰在对阵武汉三镇的比赛中右侧上颌骨骨折，预计恢复期4-6周。申花官方公告在10月18日进行的2026中超联赛第28轮上海申花客场对阵武汉三镇的比赛中，我俱乐部球员朱辰杰在第78分钟的阅读全文
北京时间10月17日，新赛季英超联赛第七轮迎来一场焦点战，利物浦奔赴客场挑战小蜜蜂布伦特福德，本场比赛利物浦一度陷入0-1的劣势之中，但半场结束前，布伦特福德被罚下一人成为了转折点，易边再战，穆尼奥斯和伊萨克分别建功，帮助利物浦2-1逆转击阅读全文
10月16日，多家媒体透露28岁的利桑德罗-马丁内斯遭到了曼联的罚款，原因是他此前公开炮轰球队。随后，利马公开致歉。不过，《太阳报》表示利马非常渴望早点离开曼联。在周中的欧冠比赛中，曼联客场0-2不敌马竞，连续5场比赛无法取胜。赛后，利马非阅读全文
德甲联赛第六轮本周末全面开战，卫冕冠军拜仁慕尼黑坐镇主场迎战莱比锡，本场比赛拜仁在进攻端火力全开，凯恩在自己的里程碑之战1射2传制造了3粒进球，迪亚斯则上演了帽子戏法，再加上帕夫洛维奇和奥利塞的进球，拜仁6-1血洗了来访的莱比锡，终结了各项阅读全文
10 月 16 日晚，中国 U16 男足在海湾杯 U17 锦标赛首轮 2 比 0 击败东道主卡塔尔。第 4 分钟，刘凯源左路传中，皮球在门前变线，袁博涵后点包抄破门。第 36 分钟，刘宇洋内切晃开防守再下一城。这场球之后，足球评论员董路在微阅读全文
娱乐圈里靠 “高情商” 立住人设的艺人不少，蔡康永绝对是其中最有代表性的一个。几十年的主持生涯里，他永远温和得体，说话总能说到人心里去，两岸观众都愿意买他的账。可谁也没料到，一次公开露面，就把他攒了半辈子的口碑砸得粉碎；更有意思的是，主动跳阅读全文
万搏官网辽宁队将完胜山东队，斩获开门红，并通过一场比赛的大胜宣告自己的强势崛起。但是当球迷看到这句话之后，显然都不乐意了，毕竟山东队在今年夏天的调整手笔可不小，尤其是当他们签下祝铭震、杨文学、王岚嵚等好手之后，这也就意味着他们的战力上限已经被完全重阅读全文
日剧《我们的箱根驿传》已于2026年10月10日在网飞上线。该剧改编自《半泽直树》原作者池井户润的同名小说，将日本国民级赛事“箱根驿传”搬上荧幕，采用双线叙事：一边讲述老牌名校明诚学院大学在预选赛中寻求东山再起，另一边聚焦电视台转播团队面对阅读全文
近日，电子竞技诚信委员会（ESIC）公布重磅处罚结果，前MOUZ选手kzy（奥利弗・赫克）因操纵比赛被判处终身禁赛。NOMERCY其余四名队员同样遭到处罚，禁赛期限在3至5年不等，案件发生在今年3月的罗马帝国杯VII线下赛事。 本次调查针对阅读全文
10月16日凌晨，欧联杯赛场，尤文2-1绝杀塞尔塔。比赛中，尤文爆发不和谐的一幕。23岁的小孔塞桑被换下后冲教练发脾气，并提前离场。本场比赛，塞尔塔率先进球。下半场，尤文开始发力。第58分钟，沃尔特马德扳平比分。第92分钟，穆阿尼绝杀。此役阅读全文
斯诺克北爱尔兰公开赛将于明日开杆，赛前传来突发消息：世界第2吴宜泽因为身体原因退出本站排名赛，赵心童成为最大受益者！道长不打本土系列赛，意味着赵公子至少能在国锦赛结束前守住世界第1，刷新1大纪录。吴宜泽是继赵心童之后，中国第2位世界冠军得主阅读全文
北京时间10月15日凌晨，2026-27赛季欧冠联赛阶段第2轮18场角逐全部结束。本轮过后，积分榜再次发生明显变化。2轮过后，共有9队开局2连胜。其中卫冕冠军大巴黎客场4-2力挫曼城，2轮狂轰10球，凭借进球数优势，力压巴萨暂时领跑积分榜。阅读全文
10月17日。西班牙媒体《每日体育报》近日报道，德罗巴出了自传，他在自传中聊到2012年欧冠，巴萨对阵切尔西。强如德罗巴和切尔西，也对梅西当时进了63个球感到无力感！书里写当时切尔西主帅迪马特奥在更衣室里向全队展示了梅西的进球数据，蓝军众将阅读全文
10月16日凌晨，名记罗马诺透露33岁的凯恩已经与拜仁达成协议，双方将续约3年。2023年，凯恩加盟拜仁，已经拿到了6个冠军。罗马诺表示：“Here we go！凯恩已经与拜仁达成了全面的长期合约，新合同在2029年6月份到期。双方很快就会阅读全文
日本男足主教练森保一今日在静冈市内参加了以“世界杯结束后”为主题的小组讨论。被静冈学园高中主帅川口修问到“你如何看待和巴西的差距？”时，森保一解释说：“其实我并没有感觉到太大差距。”随后他又说：“在进攻球员一对一突破能力这个环节，我感觉世界阅读全文
北京时间10月16日，欧联杯结束了联赛阶段第2轮的角逐。几场焦点战中，尤文2-1绝杀塞尔塔，AC米兰4-0萨尔茨堡红牛，勒沃库森4-0波兹南莱赫，里昂3-2力挫水晶宫。2轮战罢，尤文图斯、勒沃库森、本菲卡、贝西克塔斯、伯恩茅斯、尼科西亚团结阅读全文
在拜仁慕尼黑3-3战平维京的欧冠比赛中，尽管球队遗憾错失胜利，但哈里·凯恩的表现依然抢眼。凭借本场比赛的梅开二度，凯恩已连续9场欧冠比赛取得进球，正式追平了范尼斯特鲁伊和莱万多夫斯基的纪录。目前，摆在他面前的只剩下克里斯蒂亚诺·罗纳尔多保持阅读全文
10月14日，香港网球运动员黄泽林在直播中亲口证实，与歌手陈奕迅女儿陈康堤的恋情已经结束。被问及感情状况时，他回应“结束啦”，并表示接下来会专心打球，还自嘲“离陈奕迅越来越远了”。今年2月，黄泽林与陈康堤被曝秘密交往。4月，陈康堤在采访中大阅读全文
万搏官网10月15日，赛前在英超排名第16的维拉迎来了欧冠联赛阶段第二轮的较量，维拉此役主场PK赛前在土超排名第4的费内巴切队。两队近期竞技状态旗鼓相当，维拉近四场各项赛事拿下 3 胜 1 平，费内巴切同样交出 3 胜 1 平的战绩，进攻端都保持稳阅读全文
10月11日消息，今日，张雪机车官方发布海报，宣布2026年9月国内品牌销量第一（250cc以上排量段）。数据显示，张雪机车9月销售9,979辆，超越春风的9,153辆登顶，无极以7,610辆位列第三。榜单前十名中，奔达5,783辆、豪爵5阅读全文
10月16日消息，据媒体报道，10月14日，知名流媒体巨头网飞公司（Netflix）于10月14日向员工发出一封内部邮件。该公司联合CEO格雷格·彼得斯和泰德·萨兰多斯宣布，公司正在进行一系列组织调整，将裁减约6%的全球员工，规模接近100阅读全文
北京时间10月15日，欧冠联赛第一阶段第二轮，迎来了一场万众瞩目的金元大战，身后都是石油财团支持的蓝月军团曼城，坐镇伊蒂哈德球场对决法甲巨无霸大巴黎，本场比赛曼城后防被打爆，大巴黎多点开花靠着杜埃、登贝莱、维蒂尼亚和阿克利乌什的进球，4-2阅读全文
正当我们还在疯狂的讨论国际米兰现在的弊病时，一则消息如同一记重拳，击中了所有蓝黑人的内心——意大利天空体育报道：国际米兰队长劳塔罗因左大腿屈肌不适至少缺阵一个月！注意，是至少！恢复情况最好的情况下，劳塔罗要缺席一个月！如果康复不顺，还指不定阅读全文
双十一买电视，很多人第一反应就是翻参数：分区数多少、峰值亮度多高、色域覆盖多大。结果买回来用上一阵才发现，参数没输过，体验没赢过。在华为智慧屏身上，我们看到另一条路：行业还在卷画质指标，它已经把重心放到交互革命和生态体验上。这次双十一，正好阅读全文
体育播报10月8日宣 据《队报》报道，里昂俱乐部官宣23岁边翼卫穆罕默德・韦德拉奥果在训练中右膝前交叉韧带断裂，将长期休战。这名布基纳法索国脚今夏从阿尔特阿赫加盟里昂，本赛季出场4次，其中2次首发。俱乐部公告表示，球员将于近期面诊外科医生确阅读全文
巴萨边锋拉菲尼亚没有跟队合练。据相关消息显示，他因大腿伤势单独进行训练，这让他在周六西甲对阵赫塔费的出场前景打上了问号。伤从哪来这次伤势出现在国际比赛日期间。拉菲尼亚回到俱乐部后，未能参与球队的完整训练课，而是被安排单独训练。单独训练通常意阅读全文
10月2日至5日，2026 CICF×AGF广州动漫游戏盛典在广州保利世贸博览馆举行。本届展会总面积达8万平方米，汇聚千余个海内外知名IP、数千款文创产品，安排百余场舞台活动、签售见面和赛事对决。益世界携旗下《疯狂水世界》《这城有良田》《我阅读全文
10月13日凌晨，亚冠赛场，利雅得胜利3-1取胜。41岁的C罗打满全场，连续2场破门，用进球回击近期外界对他的质疑。此外，C罗公开做出了亲吻沙特国徽、高举沙特围巾的动作，引发争议。10月1日，C罗擅自离开了葡萄牙队的集训营，因为他不满主帅热阅读全文
本周末新赛季的西班牙足球甲级联赛第八轮全面打响，卫冕冠军巴塞罗那坐镇主场诺坎普球场，迎战来访的赫塔费，本场比赛巴萨延续着火热的竞技状态，靠着戈登、热苏斯和孔德的进球，3-0轻取赫塔费，将新赛季连胜的场次扩大到了9场，继续在积分榜上领跑。比赛阅读全文
万搏官网国足亚运队在刚刚过去的亚运会上夺得一枚铜牌，创造了28年以来的最好成绩，亚运队助教于大宝在社媒上分享了自己和主教练安东尼奥共事的经历。于大宝社媒全文安东尼奥是个工作狂，这是这两年我和他共事最深的感受。无论走到哪里，他做的第一件事就是找一间办阅读全文
Arrowhead Game Studios正式宣布，《绝地潜兵2》最新高级战令《权威之镜》（Scope of Authority）将于2026年10月20日登陆PlayStation 5与PC平台。 本次战令围绕“隐身、远距、精准反装甲”阅读全文
10月12日消息，当地时间本月11日，2026世界超级摩托车锦标赛WSBK葡萄牙埃什托里尔站WorldSSP组别第二回合正赛落下帷幕。来自中国品牌张雪机车车队的法国车手瓦伦丁·德比斯拿下第三名，凭借本场积分，他提前锁定本赛季车手年度亚军。本阅读全文
10月12日消息，日前，苹果前CEO、现任董事会执行董事长蒂姆·库克开启卸任CEO后的首次中国行，首站来到广州。据“广州荔湾发布”公众号消息，库克与“亚洲飞人”苏炳添一同来到广州西关一家老字号早茶店，体验地道的广式早茶文化。据了解，库克与苏阅读全文
10月13日凌晨，英超第6轮，考文垂在主场迎战纽卡。比赛中，考文垂火力全开，打进4球，最终4-1大胜，豪取2连胜。积分榜上，考文垂的积分已经追上了曼联。今夏，考文垂升入英超。新赛季开始后，他们的开局非常糟糕，连续4场全输。48岁的兰帕德很是阅读全文
李新翔本赛季的表现，应该比在国足错失单刀的陶强龙强多了，希望李新翔能在上港队比赛中爆发，进入国足挑大梁。李新翔要是能在上港队也有出色表现，他就可以实现进国足的梦想。上港队在本赛季中超和足协杯都有不错表现，就让主帅穆斯卡特的临场指挥和排兵布阵阅读全文
体育播报10月8日宣 在28000名观众面前，1998年世界杯冠军成员罗伯特·皮雷本周二晚重返圣桑福里安球场，与老队友和他出道时的俱乐部重聚。皮雷曾承诺在圣桑福里安球场办一场重逢之夜。在他的纪念赛上，这位前阿森纳中场召集了超过28000人，阅读全文
在法国格斗游戏赛事Evo France 2026期间，《MELTY BLOOD: TWI-LUMINA》官方正式宣布，游戏将于今年11月迎来新一轮情报公布。目前官方尚未透露具体公布形式，但这一表态意味着项目正逐步进入更密集的宣传阶段。 《M阅读全文
英超第6轮比赛，阿斯顿维拉2-2战平布伦特福德。本场比赛切尔西租借维拉的边锋加纳乔依旧坐在替补席，没能出战。算上此役，22岁的加纳乔近5场比赛均是坐在替补席，1分钟出场时间都没有得到。本赛季至今，他只在英超前3轮替补出战3场比赛，合计仅31阅读全文
中外传奇会武汉，三族老兵聚江城！一场汇集中外传奇选手的《星际争霸2》传奇邀请赛即将于6月25日-28日在2026斗鱼嘉年华举办！16名久经沙场的老兵将通过4天的线下鏖战，在全新的平衡性环境下，角逐共计20,000美元奖金池的最终归属！ 相约阅读全文
广东广州豹在中甲24轮下来，已经领先第二名9分。本赛季24场比赛进了48个球，只是丢了20个球，净胜球达到28个，可以说领先优势明显，明年中超有可能又多家广东俱乐部。笔者第一次知道广东广州豹，是去年他们跟辽宁铁人、重庆队争夺中超的时候，但上阅读全文
大连英博这位本土强援刚有希望复出，毛伟杰却在U23国足比赛中受伤，未来李国旭需要在主力阵容安排有大动作调整。简单来说一些替补且有实力的球员，可能会抓住机会在比赛中进球爆发，值得球迷期待。阅读全文
万搏官网在人工智能持续深化的大环境之下，具身智能已经从实验室里的概念验证，加速演进为重塑物理世界的核心生产力——机器人正从“能走能跳”走向“能干活、能进厂、能创造价值”。随着技术迭代突破与市场需求释放，行业内企业已呈现出明显的分层格局：头部企业凭借阅读全文
北京时间10月12日，武汉网球公开赛继续进行，原本郑钦文要参赛，但现在传出轰动性消息，刚刚拿到中网女单冠军的郑钦文选择了退赛，连续2年无缘该项赛事。郑钦文退出武网引热议：小米辣也退了，赛程太紧签位烂，退的漂亮。在昨晚进行的中网决赛中，面对安阅读全文
今日！CCTV5国乒出战WTT，王曼昱VS佐藤瞳冲击双冠，男单独苗周启豪PK松岛辉空北京时间10月11日（今日），2026年WTT（世界乒乓球职业大联盟，世乒联）中国大满贯进入最后一个比赛日，将依次上演男单半决赛、女单决赛和男单决赛。中央广阅读全文
体育播报10月5日宣 前西班牙门将卡尼萨雷斯参加科贝电台节目，谈到了C罗退出葡萄牙集训的风波。卡尼萨雷斯说道：“那个正在赢下比赛的教练，还得稍微摆出一副假谦虚的样子打圆场，‘其实没什么，是误会，这里什么都没发生，大门敞开’之类的。但说到底，阅读全文
体育播报10月5日宣 近日，尤文图斯主帅斯帕莱蒂接受了《全体育》的采访，他谈到了球队、家人、上赛季以及多名球员。谈及尤文与球迷“尤文不会给你任何特权，只会衡量你每一天愿意付出多少。足球赛场或许一脚射门就能赢下比赛，但想要赢得球迷的尊重，必须阅读全文
最近一位来自纽约的美国网红，在西班牙生活了一段时间后，终于忍无可忍，在TikTok上发了一通惊天动地的吐槽。他叫Adam Pecoraro，职业是健身教练，副业是旅行博主。按理说，健身教练应该挺有耐心的——毕竟每天都要苦口婆心劝那些办了年卡阅读全文
北京时间10月11日19：30，2026年中网女单决赛，中国金花郑钦文对阵俄罗斯19岁球员安德列娃，两人在2024年的中网交手过一次，郑钦文以2-1的比分获得胜利！今晚的对决你更看哪名球员获得胜利呢？这一场焦点战央视频道CCTV5现场直播，阅读全文
体育播报10月5日宣 北京时间明天凌晨，意大利将在欧国联第4轮比赛中主场对阵土耳其。根据德国转会市场的数据，意大利14次对阵土耳其，战绩10胜4平保持不败。两队本届欧国联首次交手，意大利客场4-1击败土耳其。阅读全文
在北京时间10月11日结束的英超第6轮1场焦点战中，曼联坐镇主场1-1战平十人热刺。上半场，拉门斯多次出球失误，索兰克、库杜斯先后失良机。下半场，库尼亚助攻姆伯莫打破僵局，本坦库尔冲突中染红，补时阶段索兰克为热刺绝平。本轮遭绝平后，曼联已经阅读全文
德转在本周更新了德甲球员的身价，穆西亚拉是最大的输家，这位拜仁球星身价下跌2000万欧，是本次更新身价缩水最多的球员。德甲球员身价下跌榜前十穆西亚拉 -2000万→8000万欧佐野海舟 -1000万→4000万欧阿图博卢 -700万→180阅读全文
北京时间周五晚，阿斯顿维拉将做客塞维利亚的拉蒙·桑切斯-皮斯胡安球场，争夺一座在西班牙之外鲜有人听过的奖杯——安东尼奥·普埃尔塔杯。这是一场纪念赛，纪念的是塞维利亚青训出品的安东尼奥·普埃尔塔。2007年8月，他在一场对阵赫塔菲的西甲比赛中阅读全文
10月10日，2026年乒乓球WTT中国大满贯迎来第10个比赛日，最新赛程已公布。主场作战的国乒有望冲击2项冠军，其中王曼昱1日2战张本美和，将分别在女双决赛、女单半决赛与日本1姐对对碰。陈幸同与佐藤瞳上演攻削大战，如果获胜有望与王曼昱会师阅读全文
据世界体育报报道，巴塞罗那正在关注佛罗伦萨右后卫多多，这名27岁的巴西国脚即将进入合同最后一年，可能在2027年夏天以零转会费加盟。国际比赛日期间，转会市场的中长期动向持续引发关注。巴塞罗那成为部分传闻的主角，至少是在了解全球转会市场可供选阅读全文
据《伦敦足球》报道，蒂埃里-亨利表示，阿森纳留住刘易斯-斯凯利等青训球员至关重要。亨利称赞了刘易斯-斯凯利，并表示阿森纳未来几年留住自家青训人才“至关重要”。此前《伦敦足球》报道称，切尔西和曼联曾有机会签下这位身价约4500万英镑的天才小将阅读全文
周五，宁波俱乐部单方面通知李玮锋解约。以这样的方式解约，宁波俱乐部的做法引发了媒体人的热议。记者鲁蜜率先透露，“宁波俱乐部跟李玮锋解约，双方已协商完解约细节，宁波队剩余比赛或将由助教全部带完。”随后，宁波俱乐部的文件也被曝光。在停职通知里，阅读全文
北京时间10月9号，WTT中国北京大满贯来到第八个比赛日。经过昨天16进8的一番厮杀之后，各个项目来到淘汰赛的关键阶段。单打开打四分之一决赛，离半决赛只差一步；男女双上演半决赛争夺，要决出决赛名额；混双更是直接迎来最后的冠军争夺战。10月9阅读全文
日本削球手桥本帆乃香在先赢2局的情况下被陈幸同连赢4局无缘中国大满贯女单四强。赛后，桥本帆乃香在社媒转发了第四局的擦边争议球，并写道：“何为公平判罚？为什么TTR只在主场地启用？”更是直言这一分让自己输掉了比赛。两人过往交手记录，桥本帆乃香阅读全文
在10月的国际比赛日，国足遭遇三连败。著名记者马德兴指出，邵佳一率队取得三连败“后果相当严重”，国足“甚至连参加2034年世界杯亚洲区预选赛的资格都没有，更不用去考虑争夺世界杯入场券了。”连续负于新西兰（-4.88）、巴勒斯坦（-5.03）阅读全文
2016年，莱斯特城上演神话，夺得英超冠军。但是，他们现在恐怕连英甲都混不下去。昨日，莱斯特城在低级别杯赛中输球。球迷忍无可忍，并与主帅发生了当面冲突。莱斯特城近些年战绩糟糕，不断降级，目前只能在英甲厮混，让人很是唏嘘。昨日，莱斯特城在英锦阅读全文
ESPN消息，首席执行官维奈-文卡特山姆在托特纳姆热刺新赛季开局不佳后，公开表达了对罗伯托-德泽尔比的支持。托特纳姆热刺首席执行官维奈-文卡特山姆在球队新赛季开局不佳后，公开表达了对罗伯托-德泽尔比的支持。热刺在英超排名垫底，5轮过后仍未取阅读全文
都说刘欢的股骨头坏死是喝酒喝出来的，妻子卢璐早年间的专访早已戳破真相。病根源自 2004 年一场不起眼的外伤，整整 5 年黄金治疗窗口期，他两次主动放弃治疗，全是为了女儿的前途。这份刻意将病痛藏起来的父爱，最终变成了再也无法弥补的遗憾。事情阅读全文
10月3日消息，今天爱知·名古屋亚运会迎来男足项目铜牌争夺战的最终对决，中国队在常规时间内与乌兹别克斯坦队战成2比2平，比赛直接进入残酷的点球大战环节。点球大战中中国队全体球员顶住压力，稳稳罚进全部关键球，最终战胜对手拿下铜牌，时隔整整28阅读全文
北京时间10月2日凌晨2:45，欧国联A级第3轮，挪威将客场对阵威尔士，挪威后卫阿耶出席赛前发布会。阅读全文
2026年女足金球奖的争夺，可能迎来一位全新的得主。一份最新的权力排名显示，里昂女足的中场核心梅尔奇·杜莫奈高居榜首。这位23岁的海地国脚，正处在职业生涯的最佳状态。杜莫奈：从决赛失利到国内三冠王杜莫奈效力的里昂女足在上赛季欧冠决赛中0比4阅读全文
近日，演员吴奇隆被曝因国庆期间手举国旗遭台湾相关机构取消活动，相关话题冲上热搜。图为热搜截图10月1日，吴奇隆时隔33年重回天安门广场，手持五星红旗录制国庆祝福视频，还晒出小虎队早年在此的合影，追忆岁月、献礼祖国，真挚朴素的画面打动无数网友阅读全文
北京时间10月7日消息，当下时间来到10月初。随着赛程的不断推进，于北京举办的WTT一大商业赛事——北京大满贯赛已进入到第7个比赛日。从目前的晋级结果来看，前期为外界所看好的国乒一众选手们，交出了不同的“成绩单”，有的不敌外协强手，遗憾失利阅读全文
来源：瑞恩资本RyanbenCapital英超联赛于周二(9月29日)公布独立委员会的调查结果，裁定曼城在多个球季违反财务规定。曼城被控的115项控罪中，所有财务违规指控均告成立，涉及不合作的指控则大部分成立。据英国《The Athleti阅读全文
要先说明下，这届奖项在2011年1月10日颁发，当时评选的是2010自然年的表现。投票在2010年11月已经结束，因此斯内德后来随国际米兰拿到的世俱杯，实际上无法影响投票结果。先看最终获奖的梅西。2010自然年，他为巴塞罗那和阿根廷打进60阅读全文
10月5日晚，首届东北地区城市足球联赛（东北超）决赛在大连梭鱼湾足球场打响。长春队客场1-0击败东道主大连队，拿下这项跨区域业余赛事的首届冠军，本场到场观众63259人，一举刷新中国业余足球赛事单场上座纪录，同时改写梭鱼湾球场历史观赛人数新阅读全文
10月7日，41岁的C罗发布重磅声明，正面回应了自己此前退出葡萄牙集训营的决定。在声明中，C罗明确热苏斯曾2次违背承诺。不过，C罗直言自己离队是个错误行为，并恳请葡萄牙足协对他进行重罚。10月1日凌晨，C罗发布声明，宣布自己主动退出本期集训阅读全文
据《太阳报》报道，安迪-卡罗尔确认电视舞蹈教练凯文-亚当斯就是因性侵他而被定罪的人，亚当斯或还曾盯上至少两名名人。《太阳报》了解到，亚当斯可能还对至少另外两名名人下手。一名消息人士说：“亚当斯曾有很多知名朋友，但后来被社交圈排斥。自从安迪-阅读全文
人在巴西心系皇马？让皇马球员半场打卡，却让拉菲踢满全场，安切洛蒂私心太明显2026-27赛季进入了第一国家队比赛日，在俱乐部呼风唤雨的球星们，重新披上了国家队战袍为国征战，安切洛蒂执教的巴西国家队，在世界杯结束之后再次迎来比赛，他们就在九月阅读全文
今日（26日），《高智能方程式赛车》系列官方宣布，TV总集篇与新作短篇动画将于2027年2月在日本上映。配合1991年开播的《高智能方程式赛车》迎来35周年，官方曾于4月宣布全新游戏《高智能方程式赛车 Spiral》以及《高智能方程式赛车阅读全文
万搏官网据fcinews报道，迪乌夫在比利时对阵法国的欧国联赛后谈到自己在法国队踢左后卫的感受。迪乌夫昨日首次代表法国成年国家队首发，对手是比利时。这场比赛直到第88分钟才由奥利塞完成个人突破并破门。赛后，迪乌夫表示，自己在齐达内的安排下担任左后卫阅读全文
10月5日消息，昨天，由格力电器牵头打造、董明珠亲自担任校长的珠海市格力技工学校，正式迎来了建校之后的首批新生入学报到。迎新当天的校园里，人人皆可成才 人人尽展其才的横幅标语格外醒目，前来报到的新生和陪同的家长，在学生志愿者的引导下有序核验阅读全文
北京时间10月5日凌晨，欧国联A级别第3轮继续进行，其中一场焦点战，希腊坐镇主场迎战4次世界冠军得主德国。此役马苏拉斯两次错失良机，伯卡特破门被吹，身价1亿的维尔茨也表现平平，双方0-0闷平。希腊无缘美加墨世界杯，FIFA排名下滑至第46，阅读全文
英格兰队要在11天内连打四场欧国联，赛程十分残酷，但托马斯・图赫尔态度坚决，他不会听从英超俱乐部主帅们希望轮换保护自家球星的请求。图赫尔表示，他不会接听英超俱乐部教练打来的电话，他认为指望国家队轮休球员完全是“荒唐的想法”。由于英格兰这波国阅读全文
万搏官网体育播报9月28日宣 加里·内维尔在接受采访时，选出曼联在后弗格森时代最糟糕的两笔引援。弗格森在2013年辞去曼联主帅职务并决定退休，之后曼联进行了大量的重金引援，试图重返巅峰，但其中很多引援都令人失望。加里·内维尔在接受The Athle阅读全文
据《全市场》报道，洛夫图斯-奇克可能重返英超。这名英格兰中场本赛季仍难以保持稳定表现和进攻影响力。洛夫图斯-奇克的表现引发了外界对其未来的疑问。这名英格兰球员最初被列入离队名单，之后又重新回到球队阵容。洛夫图斯-奇克的合同将在本赛季结束后到阅读全文
据葡萄牙媒体球报报道，葡萄牙主帅热苏斯已经同意参加紧急会议，目前C罗还未表态。若热·热苏斯已经同意召开一次紧急会议，希望与C罗重新建立沟通，并接受了葡萄牙足协提出的调解方案。不过，目前冲突的核心问题仍未解决：决定权已经来到C罗一方，足协仍在阅读全文
上海申花 VS 圣彼得堡泽尼特 赛后发布会米洛耶维奇：今晚的比赛双方上演了一场高质量的对决，虽然常规时间战成0-0，但两支球队都打出了非常高的水平。我们的对手泽尼特是一支实力非常强劲的队伍，我也祝愿他们在之后的联赛中一帆风顺，希望我的好朋友阅读全文
特伦特·亚历山大-阿诺德的代表已经联系了利物浦，探讨潜在回归的可能。据TEAMtalk报道，中间人正在评估这位右后卫的选项，接触对象包括利物浦、阿森纳、曼城和切尔西。一笔罕见的"回头"操作过去两年，利物浦经历了大规模清洗。在阿尔内·斯洛特执阅读全文
体育播报9月27日宣 近日，拜仁监事会成员鲁梅尼格接受了《慕尼黑晚报》的专访，他谈到了埃贝尔续约投票弃权的内情、萨本纳大街校园基地权力架构、球探主管人事，同时点评管理层运作规则。我们把目光投向俱乐部高层，体育总监弗罗因德续约至2029年，这阅读全文
体育播报09月27日宣 前申花主帅、55岁的俄罗斯教练斯卢茨基接受一档Youtube节目采访，谈到自己在中国执教期间，遭遇一女球迷跟踪的经历。斯卢茨基：上海申花队去冬训，她也跟着去，甚至跟我们入住同一家酒店，跟着我们跑。比如电梯门一开，她在阅读全文
新华社伦敦10月1日电（记者马邦杰）中国U17男足1日在伦敦进行的一场热身赛中0:1不敌坦桑尼亚队。中国队在比赛中创造出数次得分机会，但未能转化为进球，坦桑尼亚队在第83分钟打入全场唯一进球。 中国队此次赴伦敦参加VERTEX杯赛，为11月阅读全文
体育播报9月27日宣 国际米兰副主席哈维尔·萨内蒂近日来到那不勒斯，出席其与妻子葆拉共同创办的普皮基金会（Fundación P.U.P.I.）成立25周年庆典并接受了专访。该基金会长期致力于帮助阿根廷弱势儿童与青少年群体，是萨内蒂职业生涯阅读全文
曾经在曼联备受瞩目的天才少年亚历杭德罗·加纳乔，如今在英超的闯荡之路却异常坎坷。从切尔西到阿斯顿维拉，这位阿根廷边锋似乎始终未能展现出顶级球星的潜质。在经历了一个令人失望的切尔西赛季后，加纳乔在维拉再次陷入了出场时间匮乏的窘境，正面临沦为“阅读全文
41岁的C罗在10月1日离开了葡萄牙队的训练营，这让他成为了各大媒体的头条。据悉，葡萄牙足协打算安排他和热苏斯见面并促成和解。不过，C罗对葡萄牙足协却存在着严重的不满。由于对热苏斯存在着极大的愤怒，C罗在外界的惊愕声中离开了葡萄牙队集训的大阅读全文
差友们乡亲们，9 月份最后一台影像旗舰，堂堂登场！这台新机依旧出自我们的老朋友荣耀，全新的 Magic9 系列正式跟大家见面了。这次我们收到了 Magic9 超能版、Magic9 和 Magic9 Pro Max 三款机型，不过由于时间紧任阅读全文
体育播报9月27日宣 法国媒体《队报》对姆巴佩的伤情进行了具体的分析，球员的十字韧带虽然无碍，但整体伤情依然比较复杂。法国队队长姆巴佩在对阵土耳其的欧国联比赛中左膝受伤，并因此提前退出本期法国队集训。法国足协最初通报称球员遭遇“肌腱损伤”，阅读全文
曼城被认定在英超财务规则指控中“绝大多数”罪名成立。这是针对其违规指控的独立听证会给出的结论，听证会于2024年结束，判决刚刚落地。英超方面没有发表声明。曼城方面唯一的表态是：程序仍在进行中，且受严格保密条款约束。可以确定的是，曼城将会上诉阅读全文
名古屋这一夜最燃的并非比分定格，而是孙颖莎一句轻描淡写却重若千钧的话：下届亚运会相隔五年，她极可能不再出战——25岁正值巅峰，刚斩获1金2银，为何悄然为亚运生涯按下暂停键？有人揣测她身心俱疲，有人猜测她在悄然蓄力；这究竟是战略退守，还是为奥阅读全文
二零二六年五月十三日上午，孙铭阳在社交平台宣布退出国家队，同一天晚上，刘炜珊晒出十一张合照，为十二年的国手生涯画句点。两人同为二零一四年入队，同为一九九九年出生，同一天告别。这件事当天没有上热搜，球迷认识孙颖莎和王曼昱，未必认识这两个名字，阅读全文
据《每体》报道，C罗的葡萄牙体育青年队前队友保罗-塞尔吉奥认为，C罗身边的经纪人、家人和朋友没有劝他走对的路。本赛季首次国际比赛日原本可能成为C罗代表葡萄牙队出战的最后一场比赛。此前，C罗宣布离开国家队集训营，此前他与新帅若热-热苏斯发生了阅读全文
英格兰队主帅图赫尔承认，帕尔默缺席了“太多”英格兰队的集训。这名切尔西中场退出了本期名单。帕尔默在周一上午退出了本期英格兰队名单。他此前为切尔西出战了本赛季全部五场英超比赛，据了解他正在观察一处轻微伤情。英格兰队本期将先对阵2026年世界杯阅读全文
如果一支国家队把联赛冠军的球员全部拿掉，还能凑出一套夺冠热门阵容，那只能说明一件事：这个国家的人才储备，深到不讲道理。FotMob 在社交媒体上晒出了一套西班牙国家队的假设首发，前提是剔除所有巴萨球员。结果并不让人意外——这套阵容依然华丽。阅读全文
体育播报9月26日宣 据西班牙科贝电台的报道，皇马名宿莫伦特斯在一档足球节目中，和主持人胡安马・卡斯塔诺谈起在不久前马德里德比的比赛中，巴尔韦德被对方球员李刚仁踢伤一事——巴尔韦德当时迅速起身，并没有表现出剧烈疼痛的神态，那场比赛后，皇马队阅读全文
在葡萄牙国家队集训期间，菲利克斯接受了《阿斯报》的连线采访，这位葡萄牙前锋回顾了职业生涯中一些最重要的时刻，并谈到了自己效力巴塞罗那期间的经历。以下是本次专访的上半部分内容。记者：(世界杯的)结果并不如你们所愿，对吧？菲利克斯：确实没有。显阅读全文
2026年9月25日，英超独立仲裁小组的裁决震动足坛。据The Athletic记者大卫·奥恩斯坦独家报道，曼城在2009年至2018年间涉及的115项财务违规指控中，除1项外，其余114项均被裁定成立。几乎全军覆没。这是英超历史上对单一俱阅读全文
2026年《DOTA2》国际邀请赛TI15主赛事将于明日正式打响，赛事落地上海浦发银行东方体育中心，八支晋级强队齐聚赛场，开启双败淘汰赛征程，全力角逐冠军之神盾，冲刺年度最高电竞荣誉。本次晋级八强的队伍分别是Team Vision、Team阅读全文
9月28日，知名羽毛球教练李矛更新社媒，主题是“当训练计划脱离运动员身体，会发生什么”。他讲述了当年“一刀切”大搞体能测试背后的故事，也透露了自己离开国羽的真实原因。李矛1958年出生，是中国羽毛球名帅，曾任国羽男单主教练，培养董炯、孙俊等阅读全文
31岁，506场大联盟比赛，他选择说再见。前洛杉矶天使队工具人泰勒·韦德（Tyler Wade）在社交平台X上发布了一则情绪化的退役声明，宣布结束自己的MLB生涯。他在帖子里写道："是时候向前走了。"他还说："谢谢你，棒球。你给我的，比我曾阅读全文
北京时间9月25日，中超官方公布公告，原定于10月10日20:00进行的联赛第27轮，青岛海牛vs北京国安的比赛调整至10月9日19:35进行。关于调整2026怡宝中超联赛第27轮第213场比赛安排的通知为保障俱乐部顺利，有序参赛，经北京国阅读全文
体育播报9月24日宣 德国名记法尔克透露，拜仁今夏曾认真考虑补强左边锋，他们对巴尔科拉很感兴趣，但最终认为太贵而放弃。拜仁慕尼黑边锋路易斯·迪亚斯一直难以找回上赛季的状态。他已经决定缺席哥伦比亚在国际比赛日期间接下来的比赛，这对拜仁来说是个阅读全文
体育播报9月25日宣 凯恩荣膺25/26赛季英格兰队最佳射手，英格兰队官方也盘点了近10个赛季球队最佳射手，其中凯恩9次当选。具体如下：2016-17 赛季：凯恩、拉拉纳 3 球（并列）2017-18 赛季：凯恩 11 球2018-19 赛阅读全文
2026 indiePlay 中国独立游戏大赛入围名单正式揭晓！由 Onipunks、sALT 联合开发，摸鱼游戏发行的《喵乐迪：律动幸存者》成功入围最佳听觉效果奖项，在数百款参赛作品中脱颖而出。 本作是一款融合割草肉鸽与电子音乐的猫咪主题阅读全文
北京时间9月27日，名古屋亚运会乒乓球男双半决赛上演了一场令人扼腕的对决。国乒组合温瑞博/向鹏面对张本智和/篠塚大登，在前四局打出极具统治力的表现，手握大比分3-1的巨大优势，距离晋级决赛、实现国乒男双会师仅有一步之遥。可就在胜利近在眼前的阅读全文
体育播报9月23日宣 据记者法尔克报道称，克洛普执教德国队增加了许多新规矩。与纳格尔斯曼时期相比，克洛普为麾下球员制定了一系列更为清晰且严厉的规定：第一条：准时。 在纳格尔斯曼执教期间，入住球队酒店的球员们被允许在晚上19点或20点后陆续前阅读全文
体育播报09月24日宣 TA发文谈到了皇马目前遭遇到的困境，消息人士透露部分工作人员认为与夏天没有买到穆里尼奥需要的中场有关。周日输给马竞，意味着何塞·穆里尼奥的球队在赛季开局七轮后已跌至西甲第四。在这场客场1-2不敌同城对手的比赛中，改变阅读全文
体育播报9月24日宣 据《每日体育报》报道，几天前，巴塞罗那俱乐部就克里斯滕森的伤情发表了声明，但未明确球员的复出日期。官方公告显示：“检查证实，一线队球员克里斯滕森左侧股四头肌的股直肌遭受肌肉损伤。他将在未来几周内缺阵，具体的复出时间将取阅读全文
很多球迷一直疑惑，陈梦为什么迟迟不官宣退役？既不全力征战国际大赛，也不彻底离开赛场。其实她并非纠结犹豫，而是开启了专属的“半退役”模式。这种特殊状态，既告别了高强度国际内卷，又保留了国内参赛资格，和真正的退役完全是两码事。网上不少争议，都源阅读全文
有时候，最可怕的对手不是“什么都想要”，而是只盯着一个目标的人。17岁进入国际视野，19岁冲到世界排名第三，松岛辉空已经证明了自己的天赋。可就在很多人以为他会冲击世界第一时，他却给出了一个让人意外的答案：我真正想要的，只有奥运冠军。世界第一阅读全文
万搏官网在曼城被英超联盟认定违规有罪后，北京时间9月27日，来自《每日邮报》的透露，多家英超俱乐部正准备对曼城提起集体诉讼，而整个法律程序预计持续2年之久。上周五，独立委员会裁定，曼城在英超联盟提出的115项财务违规指控中，有114项成立。这些指控阅读全文
9月22日消息，2026爱知·名古屋亚运会接连爆出大量运营事故，多国代表团纷纷吐槽，不少媒体直言这届赛事或将被冠以“史上最差亚运会”的评价。本届赛事最大争议点就是取消传统亚运村，改用集装箱板房、邮轮外加分散酒店作为运动员住宿，集装箱宿舍空间阅读全文
本月的国际比赛窗口期，欧国联新赛季大幕拉开，北京时间9月26日，A1组迎来一场强强对话，蓝衣军团意大利在主场对阵欧洲红魔比利时，本场比赛比利时在进攻核心德布劳内的梳理下，踢出了流畅的进攻，最终2-0击败了意大利，送给蓝衣军团2大耻辱纪录：4阅读全文
10万块能买什么车？三年前，这个预算只能买到一台配置寒酸的合资紧凑型轿车，中控屏是收音机，倒车影像要选装，智驾更是想都不敢想。2026年9月，你能买到一台搭载华为DriveONE电驱的增程SUV——2027款埃安i60增程版，10.68万元阅读全文
万搏官网据直播吧、虎扑9月24日消息，爱知·名古屋亚运会电竞项目《永劫无间》半决赛当日开战，首场对阵为中国队对阵中国台北队。中国队在比赛中优势明显，仅在单排对决中输掉一个小局，三排对决基本轻松拿下，最终以大比分3-0晋级决赛。决赛对手将是越南队与泰阅读全文
爱看亚运的朋友今天应该都被奖牌榜惊到了，中国队单日狂收32金，直接把和日本的金牌差距拉到了60枚，遍地开花的夺金点看得人直呼过瘾。可开心翻完所有赛程，不少观众却皱起了眉，风光无限的积分榜背后，藏着个挺让人揪心的遗憾。9月24日是爱知·名古屋阅读全文
上一轮德甲，拜仁慕尼黑7-0大胜柏林联合。此役哈里・凯恩梅开二度，个人德甲进球数突破100大关。凯恩仅用98场比赛就收获德甲百球，这项数据位列德甲历史第一，优势呈断档式领先。迪特-穆勒以129场位列第二，盖德-穆勒136场排第三，埃默里希1阅读全文
在国乒赛场上，孙颖莎是让所有对手忌惮的顶级强者。可褪去赛场战袍，生活里的她完全是另一个模样。霸气球手和呆萌少女的极致反差，也是她圈粉无数的核心原因。只要站上乒乓球台，孙颖莎就像切换了无敌模式。不管对手排名多高、战术多刁钻，她都能快速看穿破绽阅读全文
本月国际比赛窗口期，欧国联小组赛全面打响，这一个比赛日，A4组迎来一场焦点之战，葡萄牙坐镇主场迎战欧洲红龙威尔士，本场比赛葡萄牙攻势如潮，C罗获得了多次破门良机，但是都没有把握住，唯一的单刀破门还因越位被吹，最终只获得5.8评分全队垫底，而阅读全文
北京时间9月24日，西甲升班马拉科鲁尼亚官方宣布，37岁的加蓬传奇射手奥巴梅扬，在对阵皇家贝蒂斯的比赛中，膝盖半月板严重受伤，将不得不接受手术治疗。据《马卡报》消息，奥巴梅扬预计将缺阵约2个月。这对于拉科鲁尼亚而言，无疑是巨大打击。在他缺阵阅读全文
团体赛刚落下帷幕，国乒女团拿金男团摘银的热度还没散，杭州亚运会乒乓球单项赛就紧锣密密开冲了。9月25日的全部赛程已经对外公布，国乒这一天的赛程密度直接拉满，王牌组合莎头抽中日乒强手，小将林诗栋更是有可能迎来一日五赛的魔鬼赛程，这场较量可太有阅读全文
说起中国射击队的传奇女将杜丽，绝对是国民级奥运冠军。从雅典奥运一战封神拿下中国代表团首金，到北京、伦敦、里约多届奥运持续夺牌，她凭借沉稳强大的赛场心态、精准利落的射击技术，书写了属于自己的体坛传奇，成为无数观众心中的“射击女神”。如今44岁阅读全文
退役8个月的张家齐，身体记忆并未退场，她轻盈起跳，裙摆飞扬，一气呵成完成了干净舒服的绝美前空翻。网友对这一幕花式二创，说是“神的孩子在跳跃”“少女漫走进现实”……可在现场近距离看到这一幕的张家齐妈妈，是这样说的：可以了，咱们走吧，我体验够了阅读全文
9月25日凌晨，欧国联，葡萄牙将对阵威尔士。赛前，41岁的C罗出席发布会。他表示自己肯定会在退役前打进1000球，并嘲讽有些媒体想“杀”他但根本没法成功。C罗年龄渐渐变大，很多球迷及媒体希望他退出国家队，因为其状态并不稳定。不过，C罗强调自阅读全文
据《罗马体育报》报道，在尤文图斯对阵亚特兰大的意甲第5轮比赛开始前，尤文部分死忠球迷没有遵守为桑德罗-马佐拉举行的默哀仪式。意甲联盟决定在本轮所有比赛开始前举行一分钟默哀，以悼念这位意大利足坛以及国际米兰的传奇人物。尤文与亚特兰大两队球员在阅读全文
他曾经是台湾歌坛公认的“大哥大”，一首《榕树下》红遍两岸，在演艺圈积累下极高的声望与地位。然而名利双收之后，他选择了一条截然相反的路——公开支持“台独”，甚至呼吁禁止大陆艺人赴台。此后，一连串打击接踵而至：女儿因癌症离世，妻子重伤住院，家中阅读全文
北京时间9月24日，知名转会专家罗马诺用标志性的“Here we go”确认，34岁的奥地利巨星阿拉巴，将自由身签约意甲劲旅乌迪内斯，双方签订了一份为期1年的合同，直至2027年6月。34岁的阿拉巴，司职中卫也能出任左后卫，也可以客串后腰，阅读全文
北京时间今晚21点，英超第5轮比赛，利物浦将在客场迎战伯恩茅斯。根据统计，伯恩茅斯在与利物浦的18场英超比赛中输掉了14场(赢了3场，平了1场)，不过这3场胜利都是在主场取得的——2016年12月4-3取胜，2023年3月1-0取胜以及20阅读全文
体育播报9月19日宣 本赛季开局阶段，曼联在英超中表现不佳，4轮比赛中仅仅拿到4分。事实上，英力士集团旗下的俱乐部均处境不佳。在英超中，曼联暂时位居第13位，而曼联女队在女足英超中位居第14位。在法甲赛场上，尼斯位居第18位惨遭垫底，而征战阅读全文
0.03秒，这就是2026年名古屋亚运会女子100米蝶泳决赛分出胜负的差距。一声枪响，泳池里的争夺从出发就进入白热化。一路领先的张雨霏，在最后冲刺阶段被队友余依婷强势反超。最终成绩定格在余依婷56秒41刷新个人PB拿下金牌，张雨霏56秒44阅读全文
曼联15岁新星JJ-加布里埃尔闹离队的新闻闹得沸沸扬扬，《每日电讯报》撰文指出，近些年英超各路豪门疯狂抢夺潜力新星，格局已经白热化。阅读全文
北京时间9月16日18:00，亚运男足小组赛第一轮，中国队与朝鲜队在刈谷体育场展开角逐，本场主裁判为塔伊奇耶夫，赛前双方首发出炉。国足亚运队首发：16-李昊、2-胡荷韬、3-刘浩帆、5-朱辰杰、17-贺一然、23-杨希、22-毛伟杰、15-阅读全文
9月17日消息，有没有发现，曾经暑期热闹的驾校，如今和往常不太一样。据媒体报道，今年暑期，济南一家驾校15辆教练车仅有4辆投入教学，剩下的11辆全部闲置了，旺季不旺成了不少驾校和教练员的共同感受。而驾培行业遇冷，并非简单的季节性波动，而是需阅读全文
国乒男团丢分了，丢在亚运会男团首轮，丢在一个谁都没想到的人身上。林诗栋，赛前被多少人当成稳拿的一分，愣是被泰国选手普里查扬给翻了盘。五局比分摆在那：11-4、8-11、11-6、7-11、7-11。看着总分只差一分，44比43，可比赛过程比阅读全文
奥利塞领取上赛季德甲MVP奖杯AIGC 09-20 13:01体坛周报9月20日讯，数据机构Sofascore晒出拜仁右边锋奥利塞领取上赛季德甲MVP奖杯的照片。据其统计，奥利塞上赛季德甲32场贡献15球19助，场均7.87分位列德甲同期最阅读全文
体育播报9月19日宣 齐达内上任后公布的首期国家队名单中，国米边翼卫安迪·迪乌夫赫然在列。《队报》谈论了这名新晋国脚的成长之路。随着一次次令人眼花缭乱的边路突破以及为国米进攻端带来的巨大附加值，邓弗里斯近年来已跃升为欧洲最具冲击力的右翼卫之阅读全文
每当有关皇家马德里品牌价值的报告出炉，皇马总会昂首挺胸：Brand Finance Football、Brand Strength Index、福布斯、Football Benchmark、德勤足球财富榜……在这些榜单里，它都排在第一，最高阅读全文
北京时间9月19日，欧洲劲旅法国男足公布了新一期国家队的征召大名单，这是齐达内作为法国新帅上任后，首次点兵选人。其中包括雅凯、迪乌夫、达库尼亚、勒保罗、雷斯特斯等5张新面孔。其中，26岁的法甲金靴勒保罗首次入围，这也是勒保罗首次入选法国各级阅读全文
据《每日体育报》报道，巴萨本赛季前7场正式比赛打进33球，比皇马多14球。两队在西甲和欧冠均已出战，巴萨在西甲全胜，皇马则在拉卡图哈球场输球；欧冠方面，两队都取得开门红。巴萨踢得华丽主动，皇马则多次踢得十分艰难，上周三客场对阵埃尔切时便是如阅读全文
法甲第5轮，巴黎圣日耳曼客场2-1战胜马赛，葡萄牙中场维蒂尼亚第211次为巴黎圣日耳曼出场。这是维蒂尼亚代表巴黎圣日耳曼的第211场比赛，这让他追平了葡萄牙同胞保莱塔为俱乐部出战的场次总数。你追平了保莱塔的出场次数。这对你来说有特别的意义吗阅读全文
9月15日，西甲联盟的体育项目总监胡安·弗洛里特（Juan Florit），与包括网易体育在内的全球多家媒体进行了线上交流。作为主导《西班牙全国青训优化提高计划》落地、推动西甲各俱乐部青训学院建立共享交流机制、负责西甲青训模式全球推广、并搭阅读全文
国际比赛日前的最后一轮联赛，五大联赛四支0进球的球队都实现了破荒。然而有趣的是，只有热刺没能取胜，其他三支打破0进球的球队捎带拿到了首胜。本轮比赛前，五大联赛只有英超的热刺、考文垂，德甲的汉堡和帕德博恩没有进球。热刺面对维拉0-3落后，由加阅读全文
德甲第4轮比赛，多特蒙德客场1-0击败斯图加特，取得开局四连胜，登顶德甲积分榜。据统计，这是科瓦奇执教多特蒙德的第52场德甲比赛，他的战绩为35胜8平9负。科瓦奇平均每场比赛拿到2.17分，位居多特蒙德教练榜首位，领先于图赫尔（场均2.09阅读全文
万搏官网网易体育8月24日报道：在北京时间今天凌晨结束的辛辛那提网球大师赛男单决赛中，法国选手亚瑟·菲尔斯击美国本土选手弗朗西斯·蒂亚福，首次夺取该赛事冠军；而这是蒂亚福在2024年之后，第二次斩获该赛事的亚军。亚瑟·菲尔斯因背部严重受伤缺席了近八阅读全文
北京时间9月17日西班牙足球甲级联赛 联赛 第6轮，拉科鲁尼亚主场对阵塞维利亚。上半场场面较为沉闷，下半场，谢拉补射为塞维利亚打破僵局，安赫利尼奥背后踩踏谢拉被改判红牌。最终，塞维利亚客场1-0击败拉科鲁尼亚，拉科开局不败被终结，奥巴梅扬无阅读全文
北京时间9月16日凌晨，西甲第6轮焦点战，皇马客场挑战埃尔切。皇马在2-0的情况下被追平，但在91分钟上演绝杀。最终，皇马3-2客场艰难取胜，拿到3分。前5轮，皇马4胜1负，排在西甲第2名，落后巴萨3分。皇马全队身价14.6亿欧，而埃尔切只阅读全文
万搏官网体坛周报全媒体原创在上周的欧冠专属周，以及本周的欧联杯专属周之后，参加这两项赛事的8支英超球队取得了全胜战绩，引来外界对于英超整体实力的又一波赞叹。【欧冠】布鲁日2比3阿斯顿维拉波尔图0比2曼城那不勒斯0比1阿森纳利物浦2比1马德里竞技曼联阅读全文
曼联糟糕的赛季开局没有好转，本周三主场联赛杯葬送两球领先优势被淘汰出局。过去数日，老特拉福德动荡不已，本周日做客英超降级区的富勒姆，卡里克只有取胜才能稳定局势。俱乐部高层仍然信任卡里克，但红魔主帅必须解决一些问题。其中，球员的跑动数据，是一阅读全文
据英媒的消息，七届世锦赛冠军亨得利在回应丁俊晖关于自己职业末期的表现时承认，丁俊晖说的100%正确，当他得了易普症后，技术确实下降了。在亨得利看来，当他打进一颗球却不能连接另一颗球的时候，这种表现对自己而言简直就是一种折磨。所以，他不得不选阅读全文
万搏官网在中国乒乓球队里，有一个不成文的残酷现实。如果你没能挤进国家一队，没能去征战世界三大赛，你的职业生涯基本就可以一眼望到头了。很多天赋异禀的选手，最终只能带着遗憾退役，或者泯然于众人。但在这套严密的金字塔体系之外，偏偏走出了一个极为特殊的例外阅读全文
新华社马德里9月15日电（谢宇智）15日，在2026-2027赛季西班牙足球甲级联赛第六轮比赛中，皇家马德里客场3:2“绝杀”埃尔切，有惊无险地拿到3分。 皇马在上半时占据主动。第25分钟，居莱尔主罚的前场直接任意球打在左门柱上折向对方守门阅读全文
近日，前国脚赵鹏在直播时坦言，自己当年加盟广州恒大，就是为了钱。赵鹏今年33岁，司职中后卫。效力过河南建业、广州恒大等球队，拿到过中超和亚冠冠军，2009年入选高洪波的中国男足，2010年随队夺得东亚杯冠军，2013年6月15日，国足在合肥阅读全文
皇马自2000年以来拥有过一些不可思议的得分手——但你能说出其中多少位西甲最高产射手？自世纪之交以来，有一个名字在这份榜单上占据主导地位，但榜单上还有其他一些传奇名字。阅读全文
女篮世界杯揭幕战开战在即，不过，中国女篮前方却传出一个非常不利的消息。作为中国女篮王牌后卫，王思雨在近日意外受伤，不慎90度崴脚，这一次意外受伤对于王思雨个人状态影响还是比较大，对于中国女篮接下来出战世界杯影响也极大。一旦王思雨状态欠佳，或阅读全文
万搏官网9月10日消息，千问新款AI眼镜疑似亮相2026年外滩大会AI支付展区。该款眼镜被黑色遮蔽材料大面积包裹，暂无法判断更多功能及硬件细节。不过，从展区内容来看，新品或将首次引入虹膜识别能力，通过更精准的身份匹配，进一步提升AI眼镜支付的安全性阅读全文
足协杯1/4决赛，重庆铜梁龙客场0‑1不敌云南玉昆，止步八强。终场哨响之后，远征的重庆球迷看台爆发内讧，现场口角不断。本场较量，重庆铜梁龙进球被VAR吹罚越位，下半场后防失误被约尼查抓住破门，最终遗憾出局，远征球迷内心的失落与不甘完全可以理阅读全文
体育播报9月16日宣 在接受《阿斯报》采访时，阿德耶米谈到了对阵莱万特时自己一次“蝎子摆尾”式的攻门尝试。无需多言就能解释为何阿德耶米的球风与巴萨如此契合。答案归结为一个词：直觉。这位德国边锋坦言，当他不再过度思考、任由动作自然流露时，往往阅读全文
有点意外，皇马客场挑战垫底的埃尔切，竟然上演了一出跌宕起伏的戏码：上半场居莱尔任意球造成门将乌龙，姆巴佩门前包抄破门，皇马2比0领先；下半场却风云突变，埃尔切连扳两球追平。幸好在补时第91分钟，姆巴佩左路突破横传，超级替补埃斯皮推射空门绝杀阅读全文
弗里克在巴萨的合同签到2028年，但巴萨高层已经在为更远的未来做打算了。据Diario SPORT报道，法布雷加斯在俱乐部内部获得了越来越多的支持，领导层对这位加泰罗尼亚教练有着非常广泛的共识。需要强调的是，巴萨并没有在主动寻找新教练。俱乐阅读全文
万搏官网皇马在西甲首轮补赛中，主场4：1战胜皇家社会队。队内头号球星姆巴佩本场比赛打进3球，完成帽子戏法。赛后，穆帅在赛后采访中，谈到了穆帅的表现。穆帅说:我总说，我的执教生涯带过拥有天才球员的队伍，也带过阵容不错的球队，但并非每支队伍都拥有最顶尖阅读全文
本赛季，西甲有5支球队参加欧冠，他们分别是巴萨、皇马、马竞、贝蒂斯和比利亚雷亚尔。一般来讲，中小球队很难兼顾双线作战，这一点在比利亚雷亚尔身上体现得淋漓尽致。北京时间9月15日，西甲第五轮最后一场比赛，比利亚雷亚尔主场迎战贝蒂斯，2队之前都阅读全文
北京时间9月4日凌晨，法国南特女足俱乐部官方宣布，30岁中国女足球员吴澄舒加盟南特女足，合同签约至2028年6月30日。南特女足俱乐部官方表示：“吴澄舒从第戎女足俱乐部加盟南特女足俱乐部，这位30岁的球员已经与南特女足签约至2028年6月3阅读全文
亚马尔明确表示，巴萨本赛季不会淡化对欧冠的野心。他强调，俱乐部必须相信自己有能力争夺欧洲足坛最高荣誉。据《世界体育报》转述Movistar+节目《Universo Valdano》的最新预告，这位巴萨前锋认为，球队对欧冠日益强烈的渴望是积极阅读全文
可当我们沉浸在想象中时，罗德里本人却泼了一盆冷水。在接受《世界体育报》采访时，这位西班牙中场核心说得很直接：欧冠是个切实可行的目标，但我们真的不是夺冠热门。这句话听起来刺耳吗？我倒觉得，清醒得很。很多人以为，有了罗德里，巴萨的欧冠之路就会变阅读全文
北京时间9月17日03:00，欧联杯联赛阶段第1轮，勒沃库森坐镇拜耳竞技场迎战斯洛文尼亚冠军采列。这是两队历史上的第一次正式比赛。勒沃库森新赛季德甲前三轮1胜1平1负，上一轮客场2-2战平奥格斯堡；采列国内联赛开局明显更加不稳定，最近又连续阅读全文
三年前还在踢德丙，如今他有机会穿上德国队球衣。菲利普·特罗伊的上升速度，在近年德国职业足球里几乎找不到第二个。据素材描述，仅仅三年前，这名右后卫还在德丙效力。当时，没有任何迹象表明他有一天会出现在德国国家队的阵容里。但他走的路从来不是捷径，阅读全文
北京时间8月26日，巴萨主席拉波尔塔表示，如果马竞愿意出售阿尔瓦雷斯，巴萨仍然会买。对此，马竞予以回击。据《马卡报》报道，马竞方面已经对这场闹剧忍无可忍。几位来自俱乐部的权威人士明确表示：“球员被描绘成受害者，但在胡利安事件中，唯一的受害者阅读全文
万搏官网哈里-凯恩正力争成为自2001年的迈克尔-欧文以来，首位捧起金球奖的英格兰球员。如果这位拜仁慕尼黑前锋成功当选，下一位英格兰同胞追随他的脚步，是否还要再等25年？欧文接受进球网采访，谈到了这位潜在的新“俱乐部”第五名成员。“在英格兰的历史上阅读全文
据多名媒体人透露，在地铁上殴打天津球迷父子的人已被抓，武汉相关领导进行慰问并表示将追查到底。武汉三镇主场与天津津门虎互交白卷，比赛结束之后，部分三镇球迷冲击津门虎球迷乘坐的大巴，并且向大巴投掷杂物，甚至有武汉三镇球迷做出拉眼角的动作。而在地阅读全文
据ADNKronos报道，伊格利-塔雷认为国米仍是意甲夺冠热门，罗马是最危险的竞争对手。塔雷表示：“联赛才刚刚开始，4轮比赛确实还不足以作出判断，但就目前来看，我觉得国米仍然是意甲冠军的最大热门。球队变化很小，具备再次夺冠所需的实力和经验。阅读全文
提前锁定西甲冠军的巴塞罗那，在上一轮诺坎普击败皇家贝蒂斯之后，完成了单赛季主场全胜的神迹，这一个比赛日，巴萨迎来了赛季最后一战，在第38轮联赛奔赴客场挑战瓦伦西亚，本场比赛已经无欲无求的巴萨，攻防两端的表现都没有达到预期，尽管迎来谢幕战的莱阅读全文
8月23日，深圳新鹏城球迷组织“深体南看台”发文，谴责了王钰栋在前一天比赛中的争议行为。声明如下8月22日，2026赛季中超联赛第24轮，深圳新鹏城对阵浙江俱乐部的比赛过程中，王钰栋在死球状态下，将球从球门中捞出，蓄意全力踢向主队看台方向，阅读全文
万搏官网2026赛季中超第23轮，武汉三镇主场对阵上海海港。李昂最后时刻倒钩破门，但视频助理裁判认定李昂越位在先进球无效。第91分钟，贝维斯右路横传，卡迪斯头球摆渡，阿德里亚诺头球一点后倒钩，李昂顺势倒钩破门！在李昂破门之后，颜骏凌坐在草坪上一脸沮阅读全文
简介 “少林队”是一支前所未见的足球队，由一群武术少年组成。这些少年在失去斗志后，决定将功夫与足球结合起来，成立了这支非比寻常的队伍。他们在“大力钢腿”的带领下，与“闪电鬼手”门将、“铁头”头球和“失重”边锋一同征战全国足球大赛，争夺冠军头阅读全文
欧洲杯小组赛：德国VS苏格兰 欧洲杯小组赛第二轮，德国队将在周五凌晨对阵苏格兰队，这场比赛无疑是本轮比赛的焦点之一。两支球队在历史交锋中战绩悬殊，德国队占据压倒性优势。然而，本届欧洲杯赛制变革，小组出线形势更为复杂，这场比赛对于两队来说都至阅读全文
匈牙利VS瑞士赛事比分分析 2024年6月15日欧洲杯焦点战赛果解读 2024年欧洲杯即将进入激烈的比赛阶段，6月15日的焦点战将是匈牙利对阵瑞士。这场比赛将是两支实力相当的球队之间的一场激烈对决。匈牙利和瑞士都有着出色的球员阵容和强大的实阅读全文
欧洲杯A组第1轮：剑走偏锋，瑞士反戈一击匈牙利 欧洲杯赛程重启，瑞士对阵匈牙利，冠军争夺战蓄势待发。作为热爱这项运动的忠实拥趸，每次赛事的举行都让我充满企盼。坚信这场巅峰对决将为广大观众呈现前所未有的观感盛宴。 瑞士队 瑞士队防线稳健，中后阅读全文
8月23日晚，中超联赛第24轮角逐，大连英博客场1-0击败重庆铜梁龙。此役因伤缺阵的大连英博外援马莱莱在社交媒体里晒照，他与前队友阿马杜交换球衣，两人合影留念。此前，马莱莱和阿马杜曾在上海申花有过并肩作战的经历。2025年年初，马莱莱加盟大阅读全文
北京时间8月24日至9月14日，2026年美国网球公开赛将在纽约法拉盛公园比利·简金国家网球中心挥拍开赛。2026赛季的大满贯赛事亮点频出，男单兹维列夫法网破局，打破了阿尔卡拉斯与辛纳的冠军垄断；女单前三站诞生三位不同冠军，新生代正在强阅读全文
北京时间8月25日，2026年美网女单资格赛首轮上演“中国德比”，最终郑钦文以6比3、6比2击败尤晓迪，成功闯过首轮关，即时世界排名上升至第108位。自2022年澳网后再次参加大满贯资格赛，郑钦文取得本届美网开门红的同时，终结了近期单打三连阅读全文
2026年美国网球公开赛日前更新正赛入围名单，因多名球员退赛，中国选手吴易昺递补获得男单正赛席位。至此，共有5名中国网协球员入围本届美网单打正赛。吴易昺在2026年的温网男单比赛中。新华社发（史蒂芬·程摄）由于福基纳、奎因、科达、迪亚洛、纳阅读全文
千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面！在距离美网开赛屈指可数的日子里，终于放出重磅消息。自今年巴塞罗那伤退后便一直高挂免战牌的阿卡，确认他将参加2026年美网。在阿卡缺席的这段日子里，辛纳完成了金大师伟业，兹维列夫也终于夺得大满贯冠军，德约依旧无阅读全文
8月22日晚，2026中国田径街头巡回赛广州站在天河体育中心南广场举行，赛事延续街头田径的特色模式，把专业跳跃赛事搬到城市公开场地，让田径运动直面大众观众。本站赛事设置女子跳高和男子撑竿跳高两个项目，集结了国内这两个项目的一众好手，撑竿跳高阅读全文
万搏官网8月26日，奥运冠军刘翔在线向网友征求意见：“在线等，碰到个难题，希望广大网友给我点意见。体育局让我买断或当教练上班，我该怎么办？ ”据澎湃新闻消息，上海体育局对此作出回应：刘翔是上海的优秀运动员，为上海体育做出了突出贡献，是镌刻上海历史的阅读全文
针对2004年雅典奥运会男子110米栏冠军刘翔26日在个人微博发文情况上海市体育局回应⬇️ ⬇️ ⬇️上海市体育局、上海市竞技体育训练管理中心均将与其保持良好沟通交流，妥善做好各项保障安置工作。▲ 资料图片：2004年8月27日，雅典奥运会阅读全文
王曦雨两盘败在美国名将凯斯拍下后，仍收获了外界最热烈的掌声！原因是，脱胎换骨告别了蛮力女！王左姑娘这次在辛辛那提能够获得挑战凯斯的机会，绝对是一份泼天富贵。当初几乎所有人都认为王曦雨遇到斯维托丽娜晋级之路已经到头了，自然想碰美国名将已成奢望阅读全文
据《世界体育报》消息，巴萨旧将费兰-托雷斯在完成帽子戏法帮助巴黎圣日耳曼取得欧冠开门红后，在赛后采访表示巴萨是本赛季欧冠冠军热门。费兰-托雷斯是巴黎圣日耳曼6-1大胜布拉迪斯拉发的关键人物之一。这位西班牙前锋独中三元，与梅开二度并贡献两次助阅读全文
就在昨天，瑞士天王费德勒重返美网，参加主题活动，并与阿加西、麦肯罗和罗迪克三位前美网冠军联袂出演双打表演赛。值得一提的是，这也是他自2019年后首度回到纽约比赛场地。在新闻发布会上，费德勒在镜头前回答了记者的提问，比较有意思的几个话题是：德阅读全文
等待着，等待着，2026年最后一个大满贯赛事——美网，马上就要开始了。今天凌晨，美网资格赛签表已经公布了。那么，都有哪些中国选手会出现在这一赛事上呢？他们晋级的前景又究竟如何呢？今天，就让这篇文章带你去看看吧。中国男子网球选手张之臻在资格赛阅读全文
北京时间8月24日凌晨，ATP1000辛辛那提大师赛落下大幕。法国新星菲斯迎战本土作战的蒂亚福，整场比赛走势跌宕起伏，首盘顺利拿下、次盘迅速失守，却在决胜盘打出统治级表现，以6‑3、1‑6、6‑0完成夺冠，捧起个人职业生涯分量最重的一座冠军阅读全文
万搏官网9月7日消息，近日，China GT中国超级跑车锦标赛上海站GT3组别正赛上演严重意外，FIST车队车手Oliver Millroy所驾驶的赛车遭遇猛烈撞击后起火，车手被困座舱，在其他车手冒险施救下才得以脱险。事故发生之后，FIST车队再度阅读全文
参考消息网8月24日报道据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网8月8日报道，2022年9月15日，费德勒正式宣布退役。9月23日，他在伦敦举行的拉沃尔杯网球赛上完成了职业生涯的最后一战。那场比赛中，他与纳达尔搭档双打，最终不敌对手索克与蒂亚福。彼阅读全文
13秒12，在前不久结束的2026年全国田径锦标赛中，吴艳妮顺利拿下女子100米栏金牌。实现全锦赛三连冠的同时，她也将自己在该赛事中取得的金牌数量增加至6枚。阅读全文
北京时间8月28日凌晨，中国男篮世预赛第四窗口期的客场首战就将正式打响，对手是东道主卡塔尔。在FIBA的正式赛事体系里，两队过去6次交手中国男篮保持着全胜的不败纪录，这场比赛郭士强能不能带着全队在客场延续住这份历史优势，直接关系到球队冲击2阅读全文
体育播报09月08日宣 韦世豪今日连更多条社媒，以下为社媒合集。（目前所有社媒已被删除）第六条社媒：就是他们骂你可以，但是你不可以还嘴，还嘴就是错的第五条社媒：明明是被网暴最严重的，被客场骂得最严重的，你们想看到什么？看到我被骂的破防，看到阅读全文
体育播报9月8日宣 曼城旧将莱斯科特日前接受TNT体育采访，并谈到了卡瓦哈尔可能加盟利物浦一事。卡瓦哈尔在合同到期后结束了他在皇家马德里的生涯。在球队效力13个赛季后，他带着令人艳羡的荣誉簿离开，其中最突出的是六座欧冠冠军。尽管近年来伤病不阅读全文
英超第3轮，全面结束，但是赛后的恩怨又开始累积起来，主要是恩佐的梗，现在也是被球迷用在切尔西球员身上。 本周末央视并没有英超第4轮的直播，倒是德甲豪门拜仁有央视CCTV直播，又可以在央视看到前北京国安外援！【阿森纳主场2-1战胜切尔西 球迷阅读全文
印度总理莫迪在一场大学公开演讲中发声，提出印度要举办一场让全世界为之“惊叹”的奥运会，并放出豪言：这一天一定会到来，你们将亲眼见证那一天！此番表态，再次对外释放印度全力冲刺2036年夏季奥运会申办工作的信号。莫迪多次在公开场合强调，承办奥运阅读全文
体育播报9月7日宣 在接受《每日体育报》采访时，前利物浦和皇马球员麦克马纳曼谈到了利物浦、皇家马德里、穆里尼奥足球的未来等话题。你是欧足联和国际足联的形象大使。如今关于足球未来发展方向的讨论甚嚣尘上，你认为应该如何改善足球的未来？——我认为阅读全文
体育播报09月07日宣 阿迪达斯今日发布齐内丁·齐达内Predator特别版足球鞋，以庆祝品牌与这位传奇球星长达30年的合作关系。·高端白金配色，并融入纪念齐内丁·齐达内人生与职业生涯的重要细节。·包括动态变换品牌标识、齐达内个人Logo、阅读全文
据《图片报》报道，柏林赫塔总经理彼得-格吕里希表示，俱乐部目前只完成了既定目标的40%。柏林赫塔联赛四连胜，时隔2013年再次登上德乙榜首。在16名球员离队、仅引进4人的情况下，柏林赫塔令德国足坛感到意外。格吕里希在《踢球者》采访中谈到了俱阅读全文
好莱坞女星盖尔·加朵主演的新片《生死奔救》近日上映，却遭遇了其从影生涯最惨烈的口碑滑铁卢。在知名影评网站烂番茄上，该片影评新鲜度仅9%，观众评分也仅有35%，双双创下加朵个人作品的最低纪录。 影片由凯文·麦克唐纳执导，他曾操刀《失控危城》《阅读全文
一、认识《无畏契约》 《无畏契约》（VALORANT）是强调急停射击、精准定位与技能时机的战术射击游戏。它不像传统 FPS 那样依赖长时间扫射，而是要求在极短窗口内完成"急停—瞄准—开枪"，对显示器的要求集中在：画面稳定、目标清晰、反馈即时阅读全文
记者从大连市文化和旅游局获悉，为助力“东北超”半决赛赛事，解锁体育文旅新体验，大连球迷专享的东北超延吉助威团将于9月4日启程，让广大球迷沉浸式感受延边独特的风土人情与自然风光，实现看球、旅行两不误。9月5日“东北超”半决赛迎来重磅对决，延边阅读全文
英超第3轮，阿森纳主场2-1逆转击败切尔西，至此，阿森纳近30场英超伦敦德比只输了1场。此役对阵切尔西，阿森纳凭借哈弗茨和厄德高各入一球，2-1逆转击败对手。至此，阿森纳最近30场英超伦敦德比只输了1场，其余场次战绩为23胜6平。而且阿森纳阅读全文
北京时间8月27日，FIBA官网公布中国男篮12人大名单，世预赛第二阶段正式来临，在第4窗口期首秀决战东道主卡塔尔。值得一提的是，胡明轩还是获得了最终的参赛名额，郭士强愿意给他机会，希望证明自己吧。庞峥麟继续被重用，这也是众望所归，虽然身材阅读全文
日前，2026年8月22日，中超联赛第24轮武汉三镇主场对阵天津津门虎赛事期间，现场出现不文明观赛言行及违规滋事行为，引发社会及广大球迷关注。8月25日，武汉三镇足球俱乐部收到中国足球职业联赛联合会纪律与道德委员会《关于对武汉三镇足球俱乐部阅读全文
这周末的中国赛车，好像有点丢人。在前天的 China GT 上海站上，发生了一起严重的撞车事故。赛事进行到第 7 圈的时候，37 号与 33 号赛车在缠斗中撞上了 91 号的侧面，91 号赛车瞬间着火、失控撞到了围栏上。到这，还只是一件不幸阅读全文
国足又要踢世界杯球队了，而且是亚洲以外的球队。最新消息，中国队9月份的热身赛已经确定1支球队，那就是新西兰队，新西兰会在下个国际比赛日先后与中国、日本交手，3个点非常值得期待了。第一个，新西兰是今年美加墨世界杯排名最低的参赛球队，目前排名8阅读全文
来源：滚动播报（来源：上观新闻）8月26日，2026第41届“上海银行”杯新民晚报国际中学生足球赛在上海前滩体育公园落下帷幕。宝青足球队、仁济医院董之英纪念中学队以及健力宝（香港）女子队，这三支中国香港赛区的足球队跨越山海而来，不只为胜负，阅读全文
斯卢茨基辞职之后，上海申花先是让毛毅军担任临时主帅，带队取得了两连胜，帮助球队渡过难关。新帅米洛耶期待一胜一负，比赛场面大开大合，一名初来乍到的主教练，没有经过冬训，对于中超不够了解，在战术、用人层面需要时间熟悉。8月28日19:35，中超阅读全文
据五星体育记者杨翼报道，上海申花外援盖伊已经可以脱离拐杖自己行走，并且进行一些强度不大的力量练习。不过，他距离重返赛场可能还需要较长的一段时间。8月25日晚，申花球员李可在社交媒体晒照——李可与另外一名遭遇伤病困扰的申花球员盖伊，一同在康复阅读全文
联赛还剩5轮，成都蓉城未来对手分别是第25轮主场辽宁铁人、第26轮客场河南，第27轮主场天津，第28轮客场海港、第29轮主场大连英博，第30轮客场山东泰山。目前成都蓉城是领先第2名北京国安12分， 假设成都状态持续低迷，也不可能有球队反超成阅读全文
我是奇观历史君，不追逐浮光掠影的流量热点，不消费浅层喧嚣的娱乐八卦，只专注打捞聚光灯之外的真实肌理与人间温度。就在不久前，前国家队主力中卫李玮锋开启了一场直击要害的直播，将中国足球生态中那些长期被默许、被回避、被粉饰的结构性顽疾，一层层剥开阅读全文
中超第22轮，武汉三镇主场0-0战平天津津门虎。赛后武汉球迷围攻天津球迷大巴车，其中一人拉眼角，还有2名武汉球迷在地铁上殴打两名天津球迷，据媒体人“卖萌谁在行”透露，这2人已经被抓。在武汉球迷围攻天津球迷大巴车的过程中，有人吐口水，有人扔水阅读全文
8月26日，记者马德兴在体坛周报发文，他采访到了清华附中马约翰体育特长班的办公室主任及竞赛主管陈广。马德兴写道：在采访过程中，陈广虽然没有多言，但提到了一点担忧，就是现在的年轻球员过早地进入到了公共舆论场。或许是碍于目前的身份，陈广并没有就阅读全文
别再乱吵潘朝伟试训！泰山青训的耐心培养，远比流量阴谋论靠谱鲁能小将潘朝伟前往欧塞尔试训一事，在球迷圈层引发了大量无谓争议。有人执着纠结试训能否成功，有人无端炮制中资走后门的阴谋论，更有人质疑他“能进国青、却不踢泰山二队中乙”的人员安排。但只阅读全文
记者王伟报道8月21日，广州市中级人民法院依法裁定批准恒大足球学校（以下简称“足校”）重整计划，广州体育学院（以下简称“广体”）正式成为足校重整投资人，指定广州体育学院教育发展基金会承接足校举办者权益，学校保留非营利性民办学校性质，继续面向阅读全文
世界杯的全民狂欢席卷全球“苏超”赛场的奋力拼搏持续升温足球生产加工企业也一派繁忙在滨海县陈涛镇民营创业园里盐城仁方体育用品有限公司的订单已经排到了明年2月小小的足球怎样演绎出一场产业振兴群众增收的生动故事？2017年落地盐城市滨海县陈涛镇的阅读全文
山东鲁能在本赛季中超和足协杯都有可圈可点的表现，这是球迷最想看到的事情。只是鲁能球迷并没有看到这一幕，球队在中超已基本无缘联赛争冠，让很多球迷都觉得意外。所以在这种情况下，鲁能队则是需要把全部精力放到足协杯，看看有没有机会帮助球队在足协杯拿阅读全文
8月26日，曼城官方消息传来，18岁的里尔天才中场布阿迪正式转会蓝月军团，身穿32号球衣，总价1亿欧元。罗马诺第一时间确认，9500万欧固定转会费加上500万欧浮动条款。这个数字意味着什么？法甲历史转出纪录、曼城队史第三贵引援，还有足球史上阅读全文
据粤媒报道，恒大足球学校转型为广州体育学院清远校区后，该校区将于9月迎来约1000名新生入学。《信息时报》报道：8月21日，全国企业破产重整案件信息网发布公告，恒大足球学校重整计划草案已获债权人会议表决通过，广州市中级人民法院正式裁定批准该阅读全文
作为上个赛季的中超金靴，国安外援前锋法比奥被很多国内球迷所熟知，因此也获得了不少体育品牌的青睐。目前，这位安哥拉前锋的球鞋赞助商是国内知名品牌李宁。本月初，法比奥还曾表示，自己会穿着李宁的球鞋参加即将开踢的亚冠精英联赛。但仅仅过了不到半个月阅读全文
据OD最新体育报道，巴塞罗那20岁后卫福特即将离队，皇家社会已经与巴萨就球员转会达成全面口头协议。这笔交易的具体条款也已经基本确定，福特本人已经对加盟皇家社会点头同意。据了解，皇家社会此次将支付800万欧元固定转会费，同时巴萨还保留50%的阅读全文
随着最后4场欧冠附加赛结束，36支参加正赛的球队全部确定，他们都是如何晋级，联赛阶段的抽签又是如何进行的呢？同时，利物浦和皇家马德里，触发了一项新规则。根据规则，欧冠一共有29个直通正赛名额，欧洲联赛积分系数排在前10名的联赛，合计有25席阅读全文
这笔交易的意义，远不止于刷新了法甲球员转出纪录那么简单。它更像是一种宣言，宣告曼城在新的教练周期里，已经准备好用现金重新洗牌。对于瓜迪奥拉留下的那个中场体系来说，罗德里走后的真空，是所有人都看得见的问题。想想看，罗德里的位置从来不是"可以临阅读全文
北京时间8月27日，中超联赛上海申花对阵山东泰山赛前新闻发布会进行，米洛耶维奇和韩嘉文出席发布会，望岳新闻在现场。对于本场比赛，韩嘉文表示：这一周让我们有了相对充足的备战时间，有更多时间理解战术要求和安排，希望延续上一场比赛的表现，在主场拿阅读全文
最新业内消息透露，韩国游戏大厂Nexon正与暴雪推进深度合作，计划收购《星际争霸》系列续作开发权益，双方合约已进入收尾阶段。一旦签约落地，Nexon将拥有该IP正统续作的开发资格，这也意味着沉寂多年的《星际争霸3》有望正式启动研发。 作为经阅读全文
当皇马在主场取得3-1的领先优势，本该就此进入比赛的垃圾时间，但你会发现，作为本场比赛对手的皇家社会却依然没有放弃，而且还真的能频频打进左肋起脚攻门。尽管你知道皇家社会的实力不行，这些射门大概率也不会改写比分，但你终归会有所担忧，要一直等到阅读全文
首轮0:2不敌升班马赫尔城遭遇开门黑后，曼联方面终于良心发现现在阵容不足以支撑球队四线争冠了，所以他们也在考虑引进新的球员来补强球队阵容。在7000万镑敲定本该去年夏天就加盟球队的巴莱巴后，他们又把引援目标放到巴萨和皇马身上，而且已经瞄准了阅读全文
你还记得那个能把欧洲足坛边路冲得人仰马翻，从难民营闯出来的励志哥阿方索·戴维斯吗？当年他一脚爆趟起来，没人能拦得住，出道就是足坛顶流新人。可谁能想到，接连两次重伤直接把这个年轻人打懵了，现在连他自己都说，场上的他已经不是原来那个他了。拜仁还阅读全文
据OD最新体育报道，帕拉西奥斯已经启程，距离正式加盟伊普斯维奇越来越近。这笔来自勒沃库森的转会目前已经完成俱乐部层面的协议，球员将在本周四接受体检，只要最后程序顺利通过，交易就有望正式官宣。目前的合同细节来看，帕拉西奥斯的基础转会费为225阅读全文
欧冠36支球队全部落位，大家原本以为瓜迪奥拉离开曼城，今年欧冠会少了一大话题，没想到穆里尼奥的强势回归，瞬会带来更多的热度，豪门群雄逐鹿，黑马伺机而动，本赛季欧冠的争冠悬念被拉到了新高度。北京时间8月27日，欧冠附加赛次回合全部结束，202阅读全文
德甲拜仁慕尼黑明确表示，对今夏从曼联签下28岁的拉什福德毫无兴趣。德国《图片报》称，拜仁的目标是纽卡斯尔联的英格兰国脚安东尼·戈登，后者的经纪人已经抵达德国，准备谈判。孔帕尼宁可花费8000万英镑签「喜鹊」飞翼，也不打算阅读全文
英超第31轮，热刺主场0-3不敌诺丁汉森林，至此，热刺2026年英超已连续13场不胜，成为历史上第4支开年13场英超不胜的球队，此前三队最终均降级。在此役主场0-3输给诺丁汉森林后，热刺仍是2026年至今唯一一支在英超联阅读全文
据《罗马体育报》消息，国际米兰去年夏天为安迪-迪乌夫投入2000万欧元固定转会费，外加约500万欧元奖金，但这名法国中场本赛季仍未完全进入球队轮换。国米接下来需要决定是继续留下他，还是将他外租锻炼，齐沃欣赏他的特点，但迪阅读全文
4月27日，记者鲁蜜在《足球》报发文表示，中甲联赛开赛初期，陕西联合便接连遭遇争议判罚，且均被官方评议认定为清晰明显的错漏判，球队因此连续丢掉关键积分，赛季冲超目标严重受挫。该记者介绍，面对连续遭遇误判，陕西联合俱乐部并阅读全文
率队在意甲第35轮客场0-0战平科莫之后，那不勒斯主教练孔蒂出席了新闻发布会。比赛最终以平局收场，这是一场事关欧冠资格的直接对决，您认为这个积分的含金量有多大？鉴于我们目前距离欧冠资格的目标已经触手可及，这个积分是否具有阅读全文
周四，库乔·埃尔南德斯将作为贝蒂斯的前锋，在欧联杯四分之一决赛次回合对阵布拉加竞技。这位哥伦比亚球员与曼努埃尔·佩莱格里尼一同出席了在路易斯·德尔·索尔体育城举行的赛前新闻发布会。关于去年未能参加欧战的感受：“对我个人而阅读全文
万搏官网体坛周报全媒体原创北京时间明日21点，U20女足亚洲杯半决赛，中国U20女足将迎战日本U20女足。赛前，中国队主帅科林·贝尔出席新闻发布会明确表态，球队本次半决赛的核心目标就是击败日本队，顺利晋级决赛，向赛事冠军发起冲击阅读全文
4月4日，方媛在社交平台晒出带娃日常，三胎女儿郭咏心终于露正脸了！五个多月大的小家伙颜值超高，一头浓密黑发特别抢镜，皮肤白嫩、五官精致，完美继承了妈妈的美貌。方媛素颜出镜状态也很好，母女俩粉色家居服同框，画面温馨又养眼。阅读全文
英超第34轮，曼联主场2-1击败布伦特福德，赛后，曼联后卫马奎尔接受了天空体育的采访。当时你在后点，正如你所说的，我们知道你差一点就进球了，但随后你确实成功地为卡塞米罗创造了这次机会。是的，这绝对是布鲁诺提到过的，发一个阅读全文
从五连败到绝杀卫冕冠军，再到甲A名帅挂帅：回望萍乡队2025辣都韧劲，2026剑指全新突破（一位守着奥体中心看台的萍乡老球迷视角，出自AI）兄弟们，2025年8月17日那个夜晚，萍乡奥体中心，1.54万名球迷的声浪掀翻夜阅读全文
近期，34岁的前国乒世界冠军方博宣布复出，他将代表哈萨克斯坦参加WTT赛事，但国籍不变。为了参赛，方博表示自己将退出直播，并强调他不需要流量。对此，42岁的郝帅不太相信，他认为方博仍会直播。谈到方博的付出，郝帅表示：“对阅读全文
2026伦敦世界乒乓球团体锦标赛，女团第一阶段小组赛第二场，中国女乒对阵中国台北。第一盘：蒯曼3-0吴映萱，第二盘：王艺迪3-0叶伊恬，第三盘，陈幸同 VS 陈思羽。第一局对手靠着速度一度5-3领先，但陈幸同展现了出色的阅读全文
在曼联官方节目中，布鲁诺-费尔南德斯与两位资深球迷一起回顾了自己对“曼联球员”这一身份的理解，谈到了罗伊-基恩、斯科尔斯、卡里克和C罗等人对自己的影响，也讲到了作为队长所感受到的责任、球队与球迷之间的联系，以及C罗回归老阅读全文
2025-26赛季英超第34轮战罢，由懂球帝联合咪咕体育评选的本轮英超最佳进球出炉。在利物浦3-1战胜水晶宫的比赛中，利物浦由守转攻快速反击，罗伯逊一击命中，这粒进球被投票评选为本轮英超的最佳进球！独家看英超就在咪咕！进阅读全文
欧洲篮球俱乐部每年烧掉数千万欧元，电视转播收入却不到NBA球队的零头。这个死结，NBA想亲自下场解。欧洲篮球的「赔钱生意」国际篮联主席加尔巴霍萨（Jorge Garbajosa）点破了核心矛盾：顶级俱乐部需要「极其庞大的阅读全文
在博洛尼亚对阵罗马的赛前新闻发布会上，吉安·皮耶罗·加斯佩里尼谈到了他与弗雷德里克·马萨拉的关系。以下是这位罗马主帅的发言。“这我不清楚，关于里基（马萨拉），我可以说他是个非常好的人，但在技术层面上，我们可能未能找到默契阅读全文
4月3日，据北青体育消息：石家庄功夫、厦门飞鹭试图向比赛官员送礼，被罚款10万元。今日中足联发布两起处罚决定，中甲球队石家庄功夫、中乙球队厦门飞鹭试图向比赛裁判、监督赠送礼品，各被处以10万元罚款。中足联处罚公告中表明，阅读全文
5月2日晚，苏超南京队主场迎战常州队的比赛在南京奥体中心打响，曾用樱花瓣写出“南京加油 苏超加油”的管养员刘金顶，持组委会赠票冒雨赶赴现场观看了比赛。这位被网友们称为“最有才扫地僧”的劳动者，见证了南京队2-1战胜常州队阅读全文
据ESPN报道，皇马中卫米利唐在接受了股二头肌近端肌腱修复手术后，目前仍需借助拐杖行动，术后暂无疼痛感。但恢复期内有一项严格限制：未来两周严禁拉伸大腿后侧肌群。报道称，米利唐正在家中休养，目前仍需借助拐杖行动。在接受了修阅读全文
4月24日晚间，罗马官方宣布74岁的拉涅利离队，后者将不再担任球队的管理顾问。近期，拉涅利与罗马主帅加斯佩里尼的关系破裂，二人势同水火，只能保留一人。在官方公告中，罗马俱乐部指出：“我们与拉涅利解除了合作关系。感谢拉涅利阅读全文
在英超第34轮主场迎战布伦特福德的比赛到来之前，曼联主教练卡里克接受了来自俱乐部官方电视台的采访。迈克尔，首先我想问自从那场对阵切尔西的比赛之后，球队内部的氛围和那种兴奋感是什么样的？在卡灵顿基地里的整体感觉怎么样？是的阅读全文
万搏官网国安队在本赛季中超第五轮跟成都蓉城队相遇，这场比赛球队原本是有希望获胜。张玉宁替补受伤法比奥出战后，他就在比赛中展现出不俗状态。张玉宁在比赛中抓住机会破门，帮助国安队1比0领先。所以在这种情况下，国安队只要把出色状态保持阅读全文
北京时间5月3日，22岁的吴宜泽以17比16险胜马克艾伦，晋级斯诺克世锦赛决赛，成了去年赵心童之后连续第二年登上世锦赛决赛舞台的中国球手。吴宜泽决赛的对手是肖恩-墨菲，他能复制赵心童的神迹吗？第一阶段，吴宜泽6-2领先马阅读全文
前德国国脚施魏因斯泰格接受了《慕尼黑晚报》采访，谈到了自己对世界杯的期待、美国承办赛事的特殊环境，以及德国队在大赛中的前景。你有多期待这届世界杯？我非常期待。对我来说，世界杯一直是最重要的赛事。我最早看的世界杯，是199阅读全文
七场球荒，一把钝刀。对阵深圳新鹏城之前，王钰栋的数据栏干净得令人窒息——连续七场正式比赛零进球。对于一个上赛季28场11球的19岁前锋来说，这种沉默不叫低调，叫酷刑。第75分钟，黄龙体育中心。托利奇倒地做球，王钰栋转身抽阅读全文
万搏官网北京时间5月3日凌晨，斯诺克世锦赛焦点之战，中国选手吴宜泽对阵北爱尔兰选手马克-艾伦。前3阶段，两人战成11平。第4阶段，吴宜泽手感不佳，但顶住压力。最终，吴宜泽17-16险胜，杀入决赛。吴宜泽目前世界排名第9，而艾伦则阅读全文
在主场对阵图卢兹的比赛前，巴黎主帅恩里克出席了新闻发布会并答记者问，以下为他的发言实录。教练您好！鲁伊斯已经很久没有上场比赛了，但现在他的复出似乎已进入尾声。他明天能上场吗？短期内他能为球队带来什么帮助？今晚我们会进阅读全文
尽管大卫·莫耶斯曾有著名的“以卵击石”言论，但他首次执教埃弗顿时对阵曼城的战绩总是令人印象深刻。不幸的是，我有时就在那支曼城队中，吃到了苦头。我们常常赛后心想：“我们怎么会在这里输球？”通常是蒂姆·卡希尔或其他球员在最后阅读全文
周五晚，在王子公园球场进行的法甲第28轮比赛中，巴黎圣日耳曼3-1击败图卢兹，以下是本场比赛的一些关键数据。奥斯曼·登贝莱与乔治·维阿此刻并肩而立。在这场比赛中，“登贝莱”（Dembouz）梅开二度，使其巴黎圣日耳曼生涯阅读全文
赛季上半程，努诺·塔瓦雷斯的表现不尽如人意；但近几个月，他已成为拉齐奥阵中的重要战力。过去两个月，萨里教练执教的拉齐奥见证了努诺·塔瓦雷斯的重生。这位葡萄牙左后卫在赛季初段曾因表现稳定性问题陷入困境，如今已成为蓝白军团战阅读全文
万搏官网谁能想到，葡萄牙最后依靠的并不是C罗，而是在他下场之后才完成了绝杀。今天上午的这场淘汰赛，葡萄牙去对阵克罗地亚，整个过程可以说是经历了一波三折。在下半场的时候，克罗地亚先行完成了破门，葡萄牙就此陷入了落后的局面。之后C罗曾经拥有一个单刀进球阅读全文
就在AC米兰正式买下了贡萨洛-拉莫斯，花了8000万欧元的巨款支持新主帅阿莫林后不久，那不勒斯也正式宣布了自己新赛季主帅的人选，不是别人，正是米兰之前主帅阿莱格里。在跟米兰彻底掰了后阿莱格里迅速谈妥下家，接替了孔蒂，上任那不勒斯来任帅了。7阅读全文
葡萄牙2-1逆转克罗地亚，靠的是全场压制、巨星闪光与替补奇兵。从上半场狂攻未果到补时绝杀，胜利属于更坚韧的一方。图片截取自央视网上半场葡萄牙控球率高达69%，射门9-3遥遥领先，莱奥第4分钟便为B费创造两次破门良机，韦加头球也险些得手。但克阅读全文
拥有高学历与出众外形的2021年香港小姐五强选手王嘉慧（Cathy），一直是演艺圈公认的“学霸港姐”。手握香港中文大学法律博士学位的她，始终坚持持续精进自我。近日，王嘉慧在个人社交平台更新一组知性氛围感写真，照片中她状态焕然一新，身形相较以阅读全文
根据The Stein Line记者Marc Stein和Jake Fischer的报道，尽管在通过交易从孟菲斯灰熊得到贾-莫兰特（Ja Morant）后，球队的后卫线人员严重拥挤，但是波特兰开拓者依然在向其他球队传递着一个信号，表示他们计阅读全文
托马斯·图赫尔已警告，墨西哥将在世界杯对决中对英格兰拥有“巨大优势”。联合东道主在阿兹特克体育场拥有令人生畏的战绩——他们在墨西哥城进行的89场正式比赛中仅输过两场。本届赛事中，墨西哥已先后战胜南非、韩国、捷克和厄瓜多尔，且一球未失。此外，阅读全文
7月9日消息，灯塔专业版更新最新票房数据，周星驰执导的《功夫女足》还没正式上映，预售总票房已经突破4000万，购票人次达到111万，市场热度远超同期其他影片。这部电影定档7月11日登陆全国院线，距离上映只剩短短两天。早在7月8日，平台就放出阅读全文
体育播报7月7日宣 日本足协昨日更新，晒出了每名队员对本届世界杯之旅的回顾，以及对未来的展望。其中中场田中碧接受了采访。回顾本届世界杯现在心里最浓烈的情绪就是不甘和愧疚。在世界杯开始前，我就直到这支球队非常出色，整个备战期间我们都为这届世界阅读全文
体育播报7月7日宣 隆戈谈到了AC米兰边锋莱奥的动态。他表示莱奥在高光过后再度陷入低迷，这样的结果并不出人意料，米兰与经纪人门德斯想要将他卖出高价，可谓困难重重。红黑军团、葡萄牙国家队、当然还有莱奥本人，都曾期盼世界杯能成为他职业生涯和竞技阅读全文
体育播报7月7日宣 世界杯1/8决赛，葡萄牙队0-1遭西班牙队淘汰，北青体育撰文谈到C罗，文章表示，对于告别世界杯的C罗来说，捧不捧杯都已不再重要，传奇早已铸就。几天前，C罗的葡萄牙队在世界杯赛场上淘汰了莫德里奇的克罗地亚队，如今，告别的变阅读全文
足球场是养马场旁的一块土坪，球门是两根长树枝插进地里，中间拉一道绳子。足球的皮掉光了，内胆被滚成土色。十二三岁的孩子戴着过大的成人守门员手套，要时不时拉紧腕带，中场休息便转身上树，摘几颗红杏吃。场边的观众是几只懒散的羊，低头啃草，偶尔抬一下阅读全文
体育播报7月7日宣 据法媒《队报》报道，巴黎正在加快转会市场操作，他们希望在今夏签下阿克利乌舍和扬·迪奥曼德。在6000万欧将贡萨洛·拉莫斯出售给米兰后，巴黎又以超过4000万欧不含奖金的价格敲定了李刚仁转会马竞的交易，转会收入已突破1亿欧阅读全文
万搏官网SIG Sports经纪公司的经纪人Sammy Wloszczowski和Mike Lelchitski告诉ESPN权威记者Shams Charania，此前处于自由球员状态的澳大利亚中锋乔克-兰代尔（Jock Landale）将以一份为期阅读全文
西班牙三球淘汰奥地利后，西班牙球员亚马尔荣膺全场最佳球员，但这一结果却引发了法国传奇亨利的强烈质疑。亨利直言，亚马尔虽然表现出色，但并不是本场比赛最具决定性作用的球员。他认为，真正配得上最佳球员荣誉的是库库雷拉和奥亚萨瓦尔。库库雷拉几乎统治阅读全文
7月7日凌晨3点，美加墨世界杯1/8决赛将迎来万众期待的伊比利亚德比，葡萄牙与西班牙将争夺一张世界杯八强入场券。对于葡萄牙全队、尤其是队长C罗而言，这场淘汰赛承载着长达16年的遗憾，是一场不折不扣的复仇之战。纵观两队完整交锋档案，葡萄牙与西阅读全文
北京时间7月6日，中超官方公布联赛第17轮的球员跑动距离榜，云南玉昆外援卡约以12528米登顶，深圳新鹏城中场周定洋以12500米排第二，武汉三镇外援贝维斯以12262米排第三。中超第17轮球员跑动距离榜1-云南玉昆 卡约 12528米2-阅读全文
体育播报7月7日宣 据知名记者罗马诺报道，纽卡接近签下阿贾克斯18岁中场斯图尔。罗马诺透露，纽卡接近签下荷兰小将斯图尔，转会费总价超过2500万欧元，球员已同意加盟纽卡，俱乐部之间的谈判进展顺利。斯图阅读全文
体育播报7月7日宣 在美国1-4负于比利时赛后，队长里姆在接受国际足联采访时谈到了本场比赛。你觉得球队今天发挥失常的根源是什么我现在说不上来，说实话，我眼下完全没心思复盘比赛、做战术分析。对手本身实力很强，今天场上的球权走势也大多偏向他们，阅读全文
体育播报7月7日宣 热刺已经官宣签下托纳利，《转会市场》统计显示他也是英超历史第9贵引援。英超历史最贵转会榜：欧元1. 伊萨克，25-26赛季，纽卡斯尔→利物浦，1.45亿2. 安德森，26-27赛季，诺丁汉森林→曼城，1.35亿3. 维尔阅读全文
万搏官网体育播报07月07日宣 世界杯1/8决赛，美国对阵比利时。第57分钟，美国门将马特·弗里兹出击第一下想开大脚，犹豫了，随后再传被德凯特拉雷断下！范纳肯笑纳空门大礼！德凯特拉雷送助攻本场2射1传，比利时阅读全文
世界杯今日战报（7.3）葡萄牙和克罗地亚的淘汰赛剧情跌宕起伏，下半场比赛克罗地亚率先取得进球，这让葡萄牙人倍感压力，最后葡萄牙也浪费了几次绝佳的机会，但是通过角球造成对手禁区犯规，C罗主罚点球一蹴而就，打进个人本届世界杯的第三粒进球。之后葡阅读全文
万搏官网近日，皇家西班牙人足球俱乐部（以下简称“西班牙人俱乐部”）国际学院总监阿尔伯特·索斯（Albert Saus）到访西班牙人上海足球学院，此举旨在进一步拓展俱乐部的国际化布局；与此同时，其上海足球学院项目也迎来了持续开展的第七个年头。自201阅读全文
2026美加墨世界杯上，40岁的佛得角门将沃齐尼亚一战封神，对阵西班牙单场7次极限扑救零封对手，后续迎战阿根廷又奉献8次关键救险，让这个总人口仅50多万的非洲小国一路闯进16强，他也瞬间成为全球爆火的足坛黑马门神。赛前他的社交账号仅有5万粉阅读全文
埃弗顿已从切尔西签下边锋泰里克·乔治，初始转会费为1800万英镑，合同为期四年。这名20岁的英格兰U21国脚在希尔·迪金森球场完成了签约，转会费含附加条款最高可达2400万英镑。上赛季他曾在默西塞德郡租借效力，期间给主教练大卫·莫耶斯留下了阅读全文
随着足球队在世界杯上连续创造奇迹，人口不到60万、面积仅4000多平方公里的非洲岛国——佛得角火了。“球队的惊艳表现，让所有佛得角人民都充满了喜悦与自豪！”身披国旗图案围巾的佛得角驻华大使阿林多·多罗萨里奥，在接受记者采访时难掩兴奋。他感谢阅读全文
万搏官网据ODsport报道，世界杯1/16决赛迎来一场焦点大战，葡萄牙队以2比1逆转战胜克罗地亚，成功晋级世界杯16强。本场比赛，41岁的葡萄牙队长C罗再次成为全场焦点，他不仅通过点球帮助球队取得关键进球，还凭借全面的表现成功当选全场最佳球员。比阅读全文
近日，美国队和葡萄牙队在美加墨世界杯上被淘汰之后，洛杉矶地区世界杯1/4决赛的门票在转售市场上迅速下降了一半以上，这是决赛之前该赛事门票价格的最新一次下调。数据显示，截至北京时间7月8日，即将于本周五举行的世界杯1/4比赛的二级市场入场费已阅读全文
ESPN记者：皇马为琼阿梅尼标价9000万欧，今夏或出售他ESPN记者Rodra：皇马将为琼阿梅尼标价9000万欧，他们正认真考虑今夏出售这名球员。邮报：曼联未来数月可能会和B费进行新合同谈判每日邮报记者Chris Wheeler：曼联可能阅读全文
体育播报7月7日宣 今天凌晨，西班牙在世界杯1-0淘汰葡萄牙，赛后巴萨官推发文，祝贺了球员们的表现。巴萨官推写道：“在西班牙击败葡萄牙、确保晋级世界杯四分之一决赛的比赛中，亚马尔、佩德里、库巴西、奥尔莫和费兰都发挥了各自的作用，其中费兰为制阅读全文
体育播报7月7日宣 世界杯16强赛，比利时4-1击败美国，晋级8强。德国足坛名宿施魏因施泰格社媒发文：“美国队今天始终未能进入比赛状态。相比之下，比利时队从第一分钟起就表现得从容不迫，传球清晰，视野开阔。”“在我看来，德克伊珀是场上表现最出阅读全文
体育播报7月7日宣 在世界杯淘汰赛，比利时4-1击败美国，美国队在时隔12年再次被比利时淘汰。美国与比利时曾在2014年世界杯1/8决赛相遇，当时双方90分钟0-0战平，加时赛德布劳内、卢卡库破门，最阅读全文
撰稿/沈默40岁的莫德里奇，完成了自己五届世界杯巡演的最后一舞。当主裁宣布马塔诺维奇触球，格瓦迪奥尔进球越位，他只能报以甩手冷笑。113分钟绝平被吹、1比2被逆转出局的遗憾，自然比不上卢日尼基体育场的决赛一夜——告别世界杯，他带走了一亚一季阅读全文
据德转网站信息，乌法行使买断条款，以11.5万欧元正式签下莫斯科中央陆军中卫伊利亚·阿加波夫。球员结束2026年2月开始的租借期后，与乌法签下永久合同，新约至2027年夏天。图片由AI生成25岁的阿加波夫2025/26赛季经历颇为颠簸——先阅读全文
来源：新浪证券 北京时间7月3日，2026 FIFA世界杯1/16决赛继续进行。凭借终场前的制胜进球，葡萄牙队2比1绝杀克罗地亚，成功晋级世界杯16强。比赛中，41岁的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（C罗）打入个人世界杯生涯首粒淘汰赛进球，也为自己阅读全文
万搏官网2026世界杯的赛程已经完成了2/3，淘汰赛激战正酣，法国作为头号争冠热门所展现出了的状态和效率令人望而生畏，奥利塞的出现让这支球队比四年前更加强大。四年前的卡塔尔之旅，法国与阿根廷在决赛中踢得难解难分。站在梅西和伙伴们对面的这支法国队并不阅读全文
世界杯英格兰惊险逆转刚果晋级 16 强，但球队暴露出严重问题，主帅图赫尔的用人争议彻底引爆舆论！全队中场唯独曼联天才梅努全程零出场，沦为世界杯最尴尬看客。本役赛前外界强烈呼吁图赫尔启用梅努，结果再次惨遭无视。曼联名宿斯科尔斯公开犀利炮轰图赫阅读全文
体育播报7月7日宣 在巴西队于世界杯八分之一决赛被挪威淘汰后，老内马尔在社交媒体发文支持自己的儿子，并请求内马尔继续在绿茵场上踢下去。该帖文发布的前一天，内马尔曾暗示，这场失利可能标志着他在巴西国家队生涯的结束。情绪非常激动的这位前锋当时表阅读全文
体育播报7月7日宣 比利时在本场世界杯3-1领先美国，上一轮还3-2击败了塞内加尔。数据统计显示，比利时单届世界杯前两场淘汰赛均打进至少3球，是2010年德国以来首队。阅读全文
2026中超联赛第18轮即将开战，8场比赛将于7月10日-7月12日三个比赛日进行，本轮既有京沪老牌豪门恩怨，也有保级对手的直接较量以及中游球队之间的卡位战。接下来根据对阵形势、各队整体实力、板凳厚度以及伤病情况，对8场比赛进行预测，纯属娱阅读全文
根据罗马诺的最新消息，曼联早在2月份就和安德雷-桑托斯的经纪人展开沟通，维韦尔十分了解这名球员。“桑托斯确实在曼联引援名单内，但球员风格和楚阿梅尼截然不同。别忘了曼联急需补强中场。球队要先等待埃德松体检结果，再结合乌加特受伤的情况敲定中场引阅读全文
万搏官网据多家媒体报道，纳格尔斯曼已辞去德国国家队主帅一职，官方公告预计不久后发布。▲纳格尔斯曼 图据IC photo本次换帅风波源于2026世界杯1/16决赛，德国队在点球大战中爆冷不敌南美球队巴拉圭队，遗憾出局，这也是德国队世界杯历史上首次在点阅读全文
体育播报7月7日宣 世界杯16强赛，葡萄牙0-1不敌西班牙，上轮比赛绝杀的贡萨洛·拉莫斯没有获得任何出场时间。据Opta统计，贡萨洛·拉莫斯本届世界杯总计出场34分钟，在葡萄牙球员之中出场时间排在第19位。贡萨洛·拉莫斯今夏从巴黎转会米兰，阅读全文
万搏官网体育播报7月7日宣 中超官方公布第17轮球队传球成功率榜，浙江、国安91%最高，辽宁铁人位居第三位。附中超第17轮球队传球成功率榜：1 浙江91%2 北京国安91%3 辽宁铁人88%4 上海申花87%阅读全文
万搏官网据ODsport报道，世界杯1/16决赛迎来一场备受关注的焦点大战，葡萄牙队最终2比1战胜克罗地亚，成功晋级世界杯16强。相比比赛结果，赛后发生的一幕同样感动了无数球迷——41岁的C罗与40岁的莫德里奇在终场哨响后深情相拥，这一画面迅速成为阅读全文
针对阿尔瓦雷斯可能转会巴塞罗那的传闻，马德里竞技主帅西蒙尼近日在接受ESPN采访时给出了明确回应。他不仅高度评价了这位阿根廷前锋的能力，更透露若球员留队，马竞将围绕其打造战术体系。近几周来，阿尔瓦雷斯与巴萨的转会绯闻持续升温。据悉，这位阿根阅读全文
巴黎圣日耳曼出售贡萨洛-拉莫斯和李刚仁后转会收入超1亿欧元，目前全力追逐阿克利乌什和迪奥曼德。在将贡萨洛-拉莫斯以约6000万欧元卖给AC米兰之后，巴黎圣日耳曼又敲定了李刚仁转会马德里竞技的交易，转会费超过4000万欧元（不含浮动条款）。同阅读全文
体育播报7月7日宣 据《世界体育报》报道，巴塞罗那足球俱乐部体育总监德科借赴美之机，现场观看了西班牙队与葡萄牙队之间的世界杯八分之一决赛。这场比赛最终“斗牛士军团”胜出，梅里诺在补时阶段攻入制胜一球。这位巴萨高管在现场目睹了亚马尔、库巴西和阅读全文
体育播报07月07日宣 世界杯1/8决赛完赛6场，上半区1/4决赛对阵确定，法国vs摩洛哥、西班牙vs比利时。上半区4队中都有皇马球员，这样一来，皇马球员已经锁定本届世界杯决赛的门票。法国：姆巴佩、楚阿梅尼、科纳特摩洛哥：卜拉欣·迪亚斯西班阅读全文
【温馨小提示】：大家也可在小号找到我，关注起来，以后不失联～“在佛的脚面前，众生平等。”筒子们，要说今年世界杯的超级大冷门，那必须是地图上放大再放大才能找到的非洲小国佛得角。首秀0:0逼平夺冠大热门西班牙，相当于五菱宏光跟兰博基尼打了个平手阅读全文
万搏官网体育播报7月7日宣 比利时在本场世界杯4-1淘汰美国，卢卡库替补建功。数据统计显示，卢卡库至少2届世界杯都能打进至少3球上次2018），也是比利时首人。阅读全文
万搏官网体育播报7月7日宣 世界杯16强赛，哈兰德打进2球，挪威2-1击败巴西，晋级8强。哈兰德当选全场最佳球员，他在社交媒体上晒出领奖的照片，配文：“有些时刻无法用言语形容。”阅读全文
日前，迪丽热巴在短短两天内完成了一次极致的风格切换——7月5日她还身披高级定制长裙亮相红毯，尽显优雅华贵;次日现身机场时却换上连帽上衣与短裤，清爽运动装扮搭配白皙肤色和紧致线条，被网友戏称为“白皮体育生”，相关话题迅速登上热搜。 这一标签并阅读全文
体育播报7月7日宣 特谢拉更新社媒，发文纪念自己代表申花出战100场比赛。中超第17轮，申花3-2击败浙江队，特谢拉替补登场迎来代表申花出战的第100场比赛。特谢拉出战79场中超打进18球，出战16场亚冠打进1球，出战3场足协杯打进1球，出阅读全文
本文字数｜3325字建议阅读时间｜10分钟第一位在6届世界杯进球的球员！41岁的C罗，不想落寞地完成“最后一舞”，在攻破克罗地亚球门后，他已带领葡萄牙队闯入16强。像最近几年一样，他遭受了如潮质疑；也像最近几年一样，他坚决予以还击。“我的职阅读全文
C罗 资料图北京时间7月3日，2026美加墨世界杯足球赛1/16决赛，葡萄牙队2-1绝杀克罗地亚队，晋级16强，本场比赛也是C罗在世界杯舞台上的第26次出场，就此超越马特乌斯位居史上第2位，仅次于梅西的29次。据直播吧消息，赛后C罗接受采访阅读全文
今天晚上，在澳门世界杯的女单四分之一决赛中，中国选手王曼昱经过六局苦战，4：2淘汰日本削球手桥本帆乃香，也送日乒全军覆没。赛后，王曼昱体力透支，说不出话来，但令人愤怒的是，网上评论中，却是满屏对她发球的嘲讽。王曼昱此战拿阅读全文
奥雷利安·楚阿梅尼的缺阵，让皇家马德里在即将迎战拜仁慕尼黑的欧冠次回合比赛（周三21:00）中场位置陷入抉择。首回合吃到的黄牌使这位已成为球队不可或缺的球员无法登场，他凭借投入、平衡感和战术可靠性成为中场支柱。这并非偶然阅读全文
中超第9轮，青岛海牛主场3-1战胜上海海港。赛后，海牛主帅里斯蒂奇出席了新闻发布会。里斯蒂奇：有两点非常重要的事情，首先感谢今晚球员的付出，其次感谢这么多球迷来到球场支持我们。我相信我们在足球方面都做得很好，我们配得上这阅读全文
关于杰登·桑乔回归多特蒙德的猜测如今已是转会传闻中的常见话题。不过在2026年夏天，这位“失落的儿子”或许真的能再次加盟多特蒙德。据称，主教练尼科·科瓦奇正亲自推动这笔转会。“TEAMtalk”报道，多特蒙德主帅尼科·科阅读全文
明天凌晨四点半，迈阿密大师赛第三轮，世界第一、西班牙全能战士阿尔卡拉斯迎来了世界排名第36位、美国星二代小科达的挑战。已经远远掉队的美国星二代小科达，怎么才能与世界第一阿尔卡拉斯一争高下呢？生于2000年7月的美国星二代阅读全文
在长达17个月的合作后，斯瓦泰克于本周早些时候决定与教练维姆·费塞特分道扬镳。这位24岁的波兰选手在费塞特的执教下共斩获三个单打冠军，其中包括2025年温网女单桂冠。因此，找到合适的继任者并非易事。不过，目前已有一位明确阅读全文
“那无疑是我在尤文图斯表现最好的一场比赛。”哈桑·萨利哈米季奇的回忆将我们带回一个如今再度具有现实意义的夜晚：2008年欧冠联赛尤文图斯对阵AC米兰的比赛，即便在今天依然意义非凡。那个夜晚，“布拉佐”（萨利哈米季奇的昵称阅读全文
北京时间昨晚的ATP马拉喀什站站决赛，19岁的西班牙小将霍达尔以6-3 6-2击败36岁的资格赛选手特伦格里蒂，成功夺得职业生涯巡回赛首冠，他也是本赛季首位在巡回赛加冕的青少年球员。相差17岁的年龄、天差地别的职业生涯轨阅读全文
榕入申城漕劲村超4月12日晚的村超开幕式上新疆歌舞与无人机光影交织友谊赛双方你来我往、拼劲十足提前点燃了这个赛季的激情精彩不止于此真正的对决即将全面展开赛事面向全体市民免费开放诚邀您亲临现场感受最纯粹的“村味”足球赛程安阅读全文
北京时间5月3日，德乙第32轮，沙尔克04以1-0战胜杜塞尔多夫，从而提前两轮升入下赛季的德甲联赛。赛后，沙尔克04门将卡里乌斯接受了采访。谈及目前的感受，卡里乌斯表示：“感觉非常好。今天对我们所有人来说都是一个重要的日阅读全文
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