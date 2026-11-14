李玮锋：王上源综合能力很强，蒯纪闻、依木兰都很有特点

前国脚李玮锋在社交媒体上直播聊到多名后腰球员，其中他表示王上源能力很好，依木兰和蒯纪闻都很有特点。李玮锋：王上源的能力很好，综合能力很强，第一腰这个说法有难度，主要也得看谁来使用。蒯纪闻很有特点，他的向前能力、突破能力都是他的特点，你要用他